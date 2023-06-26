Що не можна їсти перед аналізом крові на цукор – відповідь лікаря

Час від часу кожна людина має задавати аналіз крові на цукор. Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ) взагалі рекомендує після 40 років здавати такий аналіз кожні три роки.

Аналіз крові на цукор дозволяє перевірити роботу організму, виявити деякі порушення та навіть серйозні хвороби, наприклад, діабет.

Щоб результати тесту були максимально точними, перед забором біологічного матеріалу потрібно дотримуватись певних правил.

Що не можна їсти перед здачею крові на цукор – Факти ICTV запитали в лікаря-ендокринолога Ілони Ханько.

Як підготуватися до аналізу крові на цукор

Аналіз проводиться лише вранці та натщесерце, незалежно від того, будуть брати кров з пальця чи вени.

Ілона Ханько зазначає, що перед здачею крові на глюкозу потрібно дотримуватись двох правил:

За день до здачі крові не можна зловживати солодощами та жирними продуктами. Адже це може вплинути на результати обстеження. Перед аналізом на цукор потрібно витримати щонайменше 8 годин голоду, тобто не можна нічого їсти пізно ввечері та зранку.

– Ви маєте повечеряти не дуже пізно. А наступний ваш прийом їжі має бути вже зранку після здачі крові на цукор, – радить ендокринолог.

Лікар-ендокринолог додає, якщо поїсти перед здачею аналізу, особливо щось жирне чи солодке, то в крові буде багато мікрочастинок жиру. Відповідно, не вдасться зробити якісне обстеження, адже результат буде не точним.

– Пити воду в цей час можна, але не солодку, а звичайну, – додає Ханько.

Також фахівці не радять чистити зуби або жувати жуйку перед аналізом. Оскільки навіть мінімальні дози цукру, що містяться в них, можуть вплинути на результат дослідження.

Норма показників глюкози в крові

Норма глюкози (цукру) в крові для дорослої людини – 3,5-5,7 ммоль/л.

Для дітей – 4,2-6,4 ммоль /л.

У людей похилого віку та під час вагітності – 3,3-6,5 ммоль/л.

Зверніть увагу, що протягом дня, залежно від багатьох факторів, рівень глюкози в крові може змінюватись — зростати чи знижуватись. Це нормально.

Якщо він змінюється в діапазоні норми, тоді все гаразд, проте якщо він опускається нижче (гіпоглікемія) або вище (гіперглікемія) здорового діапазону і не лікується, це може стати небезпечним.