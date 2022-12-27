Люди, які мають цукровий діабет, обовʼязково повинні слідкувати за рівнем глюкози у крові.

Для того, щоб виміряти рівень цукру у крові, не потрібно кожного разу звертатися до лікаря, зробити це можна в домашніх умовах.

Факти ICTV запитали у лікаря, як вимірювати рівень цукру у крові, що для цього знадобиться та як часто це варто робити.

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Як виміряти цукор у крові

Сімейний лікар Наталія Сидорець зазначає, що вимірювати рівень цукру в домашніх умовах можна за допомогою глюкометра.

– Якщо ви вдома маєте глюкометр, то можете самостійно зробити аналіз крові з пальця, – каже Сидорець.

Отож, якщо ви ще не маєте приладдя для вимірювання цукру, вам необхідно буде придбати:

глюкометр;

скарифікатор (ланцет) – зазвичай, він йде в наборі з глюкометром або продається окремо (купити можна в аптеці);

тест-смужку.

Перед процедурою ретельно помийте руки з милом. Одягати рукавички чи обробляти палець спиртом не потрібно.

Далі усе просто:

Дістаньте глюкометр та підʼєднайте до нього скарифікатор. Вставте тест-смужку в глюкометр (на дисплеї ви побачите зображення смужки). Глюкометр готовий до роботи! Тепер, за допомогою скарифікатора, проколіть палець та видавіть краплю крові. Краплю крові піднесіть до тест-смужки (прилад сам набере необхідну кількість крові для аналізу). За кілька хвилин на дисплеї приладу зʼявляться ваші результати. Протріть палець спиртовою серветкою.

– За допомогою глюкометра та результатів тесту можна самостійно контролювати рівень цукру, – каже Сидорець.

До речі, коли закінчите аналіз, не забудьте витягнути тест-смужку з глюкометра.

Як часто потрібно вимірювати рівень цукру у крові

Наталя Сидорець зазначає, що здоровій людині необхідно здавати аналіз на рівень цукру у крові раз на рік.

– Бажано один раз на рік перевіряти рівень цукру у крові. Цього достатньо, – каже Сидорець.

Якщо ж у вас діагноз цукровий діабет, робити це необхідно кожного дня. Насправді на частоту перевірок впливає чимало чинників. Крім того, це має рекомендувати ваш особистий лікар.

Кожен організм та випадок захворювання — справа індивідуальна. Одним хворим потрібно перевіряти рівень цукру від пʼяти до девʼяти разів на день, іншим – достатньо і двох.

Тому радимо проконсультуватися з вашим лікарем та запитати в нього, як часто вам необхідно користуватися глюкометром та вимірювати цукор.

Норма цукру у крові для дорослих

– Якщо ми говоримо про цукровий діабет, то у діабетиків показники цукру у крові мають бути такі, як у здорової людини, – каже Сидорець.

В рекомендаціях від Американської асоціації діабету зазначається, що показники цукру в крові можуть бути в наступних межах залежно від часу здачі та діагнозу:

Натщесерце:

Норма для людини без діабету – 70-99 мг/дл (3.9–5.5 ммоль/л).

Офіційні рекомендації ADA для людини з діабетом – 80-130 мг/дл (4.4–7.2 ммоль/л).

Через кілька годин після прийому їжі:

Норма для людини без діабету – менш ніж 140 мг/дл (7.8 ммоль/л).

Офіційні рекомендації ADA для людини з діабетом – менш ніж 180 мг/дл (10.0 ммоль/л).

Памʼятайте, що протягом дня рівень глюкози в крові може змінюватись — зростати чи знижуватись. Це цілком нормально.

Якщо він змінюється в діапазоні норми, тоді все гаразд. Проте, якщо рівень цукру опускається нижче або вище вашого звичайного діапазону, варто звернутися до лікаря!