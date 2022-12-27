Люди, имеющие сахарный диабет, обязательно должны следить за уровнем глюкозы в крови.

Для того, чтобы измерить уровень сахара в крови, не нужно каждый раз обращаться к врачу, сделать это можно в домашних условиях.

Факты ICTV спросили у врача, как измерять уровень сахара в крови, что для этого понадобится и как часто это стоит делать.

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Как измерить сахар в крови

Семейный врач Наталья Сидорец отмечает, что измерять уровень сахара в домашних условиях можно с помощью глюкометра.

— Если вы дома имеете глюкометр, то можете самостоятельно сделать анализ крови из пальца, — говорит Сидорец.

Поэтому, если вы еще не имеете принадлежностей для измерения сахара, вам необходимо будет приобрести:

глюкометр;

скарификатор (ланцет) — обычно, он идет в наборе с глюкометром или продается отдельно (купить можно в аптеке);

тест-полоску.

Перед процедурой тщательно помойте руки с мылом. Надевать перчатки или обрабатывать палец спиртом не нужно.

Дальше все просто:

Достаньте глюкометр и подсоедините к нему скарификатор. Вставьте тест-полоску в глюкометр (на дисплее вы увидите изображение полоски). Глюкометр готов к работе! Теперь, с помощью скарификатора, проколите палец и выдавите каплю крови. Поднесите каплю крови к тест-полоске (прибор сам наберет необходимое количество крови для анализа). Через несколько минут на дисплее прибора появятся ваши результаты. Протрите палец спиртовой салфеткой.

— С помощью глюкометра и результатов теста можно самостоятельно контролировать уровень сахара, — говорит Сидорец.

Кстати, когда закончите анализ, не забудьте вытащить тест-полоску из глюкометра.

Как часто нужно измерять уровень сахара в крови

Наталья Сидорец отмечает, что здоровому человеку необходимо сдавать анализ на уровень сахара в крови раз в год.

— Желательно один раз в год проверять уровень сахара в крови. Этого достаточно, — говорит Сидорец.

Если же у вас диагноз сахарный диабет, делать это необходимо каждый день.

На самом деле на частоту проверок влияет немало факторов. Кроме того, это должен рекомендовать ваш личный врач.

Каждый организм и случай заболевания — дело индивидуальное. Одним больным нужно проверять уровень сахара от пяти до девяти раз в день, другим — достаточно и двух.

Поэтому советуем проконсультироваться с вашим врачом и спросить у него, как часто вам необходимо пользоваться глюкометром и измерять сахар.

Норма сахара в крови для взрослых

— Если мы говорим о сахарном диабете, то у диабетиков показатели сахара в крови должны быть такие, как у здорового человека, — говорит Сидорец.

В рекомендациях от Американской ассоциации диабета отмечается, что показатели сахара в крови могут быть в следующих пределах в зависимости от времени сдачи и диагноза:

Натощак:

Норма для человека без диабета — 70-99 мг/дл (3.9–5.5 ммоль/л).

Официальные рекомендации ADA для человека с диабетом — 80-130 мг/дл (4.4–7.2 ммоль/л).

Через несколько часов после приема пищи:

Норма для человека без диабета — менее 140 мг/дл (7.8 ммоль/л).

Официальные рекомендации ADA для человека с диабетом — менее 180 мг/дл (10.0 ммоль/л).

Помните, что в течение дня уровень глюкозы в крови может меняться — расти или снижаться. Это вполне нормально.

Если он меняется в диапазоне нормы, тогда все в порядке. Тем не менее, если уровень сахара опускается ниже или выше вашего обычного диапазона, стоит обратиться к врачу!