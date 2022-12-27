Люди, имеющие сахарный диабет, обязательно должны следить за уровнем глюкозы в крови.
Для того, чтобы измерить уровень сахара в крови, не нужно каждый раз обращаться к врачу, сделать это можно в домашних условиях.
Факты ICTV спросили у врача, как измерять уровень сахара в крови, что для этого понадобится и как часто это стоит делать.
Как измерить сахар в крови
Семейный врач Наталья Сидорец отмечает, что измерять уровень сахара в домашних условиях можно с помощью глюкометра.
— Если вы дома имеете глюкометр, то можете самостоятельно сделать анализ крови из пальца, — говорит Сидорец.
Поэтому, если вы еще не имеете принадлежностей для измерения сахара, вам необходимо будет приобрести:
- глюкометр;
- скарификатор (ланцет) — обычно, он идет в наборе с глюкометром или продается отдельно (купить можно в аптеке);
- тест-полоску.
Перед процедурой тщательно помойте руки с мылом. Надевать перчатки или обрабатывать палец спиртом не нужно.
Дальше все просто:
- Достаньте глюкометр и подсоедините к нему скарификатор.
- Вставьте тест-полоску в глюкометр (на дисплее вы увидите изображение полоски).
- Глюкометр готов к работе!
- Теперь, с помощью скарификатора, проколите палец и выдавите каплю крови.
- Поднесите каплю крови к тест-полоске (прибор сам наберет необходимое количество крови для анализа).
- Через несколько минут на дисплее прибора появятся ваши результаты.
- Протрите палец спиртовой салфеткой.
— С помощью глюкометра и результатов теста можно самостоятельно контролировать уровень сахара, — говорит Сидорец.
Кстати, когда закончите анализ, не забудьте вытащить тест-полоску из глюкометра.
Как часто нужно измерять уровень сахара в крови
Наталья Сидорец отмечает, что здоровому человеку необходимо сдавать анализ на уровень сахара в крови раз в год.
— Желательно один раз в год проверять уровень сахара в крови. Этого достаточно, — говорит Сидорец.
Если же у вас диагноз сахарный диабет, делать это необходимо каждый день.
На самом деле на частоту проверок влияет немало факторов. Кроме того, это должен рекомендовать ваш личный врач.
Каждый организм и случай заболевания — дело индивидуальное. Одним больным нужно проверять уровень сахара от пяти до девяти раз в день, другим — достаточно и двух.
Поэтому советуем проконсультироваться с вашим врачом и спросить у него, как часто вам необходимо пользоваться глюкометром и измерять сахар.
Норма сахара в крови для взрослых
— Если мы говорим о сахарном диабете, то у диабетиков показатели сахара в крови должны быть такие, как у здорового человека, — говорит Сидорец.
В рекомендациях от Американской ассоциации диабета отмечается, что показатели сахара в крови могут быть в следующих пределах в зависимости от времени сдачи и диагноза:
Натощак:
- Норма для человека без диабета — 70-99 мг/дл (3.9–5.5 ммоль/л).
- Официальные рекомендации ADA для человека с диабетом — 80-130 мг/дл (4.4–7.2 ммоль/л).
Через несколько часов после приема пищи:
- Норма для человека без диабета — менее 140 мг/дл (7.8 ммоль/л).
- Официальные рекомендации ADA для человека с диабетом — менее 180 мг/дл (10.0 ммоль/л).
Помните, что в течение дня уровень глюкозы в крови может меняться — расти или снижаться. Это вполне нормально.
Если он меняется в диапазоне нормы, тогда все в порядке. Тем не менее, если уровень сахара опускается ниже или выше вашего обычного диапазона, стоит обратиться к врачу!