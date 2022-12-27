Цистит причиняет большие страдания людям, которые им болеют. Безусловно, этот недуг нужно лечить. Но не менее важно правильно питаться, если у вас диагностировали этот воспалительный процесс.
О симптоматике заболевания и диете при цистите, которую следует соблюдать, Фактам ICTV рассказали врач-терапевт Анастасия Коваль и диетолог-нутрициолог Богдана Люлько.
Что такое цистит
Цистит – это инфекционное заболевание мочевого пузыря. Чаще возникает из-за бактерий (преимущественно – это кишечная палочка) и несколько реже из-за грибковых инфекций.
Статистически женщины болеют циститом чаще, чем мужчины.
Различают цистит острый и хронический. Последним чаще всего болеют из-за недолеченного острого цистита.
Причины возникновения могут быть разными. Прежде всего это:
- Инфекции (кишечная палочка, стрептококк, стафилококк).
- Инфекции, передающиеся половым путем.
- Хронические запоры.
- Нарушение интимной гигиены.
- Проблемы с оттоком мочи.
- Переохлаждение.
Основные симптомы:
- Частые позывы к мочеиспусканию.
- Ощущение боли и жжения в конце мочеиспускания.
- Мочеиспускание малыми порциями.
- Боли внизу живота.
- Примеси крови в моче.
— Лечение цистита этиологическое, то есть должно действовать на возбудителя инфекции – это либо антибиотики, либо противогрибковые препараты (назначает только врач). Важно пройти весь курс лечения и не обрывать прием лекарства сразу после улучшения самочувствия, – предостерегает врач Анастасия Коваль.
Как питаться людям с циститом
В этот период важно не перегружать рацион животным белком. Поэтому лучше не чаще одного раза в день употреблять мясо, рыбу или яйца. Если очень хочется мяса, то отдайте предпочтение куриному и индюшачьему.
Кофе и чай временно исключить.
— Цистит – это воспалительный процесс. Поэтому от всего, что нагружает организм, мы должны отказаться. По крайней мере на период лечения. – предупреждает Богдана Люлько.
К таким продуктам относятся:
- копчености;
- слишком соленые продукты;
- зажаренные к золотистой корочке, приготовленные во фритюре и панировке блюда;
- сладости;
- подсолнечное масло;
- трансжиры;
- алкоголь.
Основной акцент на период лечения цистита следует сделать на растительной пище и достаточном количестве воды (около 2 литров в день) и отваров из шиповника и ромашки.
Меню для людей, больных циститом
– Следуя этому меню, вы сможете быстрее выздороветь, – говорит диетолог-нутрициолог. – К тому же эти блюда не только вкусные, но и полезные для организма в целом.
Завтраки:
- Пшенная каша с тыквой, немного масла и изюма по вкусу.
- Авокадо-тост и болгарский перец.
- Оладьи из кукурузной муки, слегка поджаренные на небольшом количестве сливочного масла, и банан или ягоды для вкуса.
- Каша из цельной овсяной крупы. Соленая с добавлением овощей (кубики моркови, сладкого перца, кукуруза) или сладкая с добавлением ягод и сухофруктов.
Обеды:
- Тыквенный суп-пюре.
- Постный борщ.
- Плов с добавлением небольшого количества куриного или индюшачьего мяса и салат из свежих овощей.
- Гречневая каша, фрикадельки (куриное или индюшиное мясо) и салат из свежих овощей.
Ужины:
- Тушеные овощи (капуста, картофель, морковь, тыква, сладкий перец, цукини).
- Отварная чечевица и брокколи аль денте (кинуть в кипяток и варить полторы минуты) с добавлением небольшого количества оливкового масла.
- Запеченная в духовке тыква и лук порей, смазанные оливковым маслом.
- Каша-салат: листовой салат, сладкий перец, морковь и свекла, тертые на терку, яблоко и гречневая или чечевичная каша. Все перемещать, заправить растительным маслом и совсем немного присолить.
Перекусывать или есть на десерт можно фрукты.
Вылечить цистит самостоятельно невозможно. Это может сделать только медик, назначив специальные препараты. А вы можете помочь себе правильным питанием.