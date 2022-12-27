Цистит причиняет большие страдания людям, которые им болеют. Безусловно, этот недуг нужно лечить. Но не менее важно правильно питаться, если у вас диагностировали этот воспалительный процесс.

О симптоматике заболевания и диете при цистите, которую следует соблюдать, Фактам ICTV рассказали врач-терапевт Анастасия Коваль и диетолог-нутрициолог Богдана Люлько.

Что такое цистит

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Цистит – это инфекционное заболевание мочевого пузыря. Чаще возникает из-за бактерий (преимущественно – это кишечная палочка) и несколько реже из-за грибковых инфекций.

Статистически женщины болеют циститом чаще, чем мужчины.

Различают цистит острый и хронический. Последним чаще всего болеют из-за недолеченного острого цистита.

Причины возникновения могут быть разными. Прежде всего это:

Инфекции (кишечная палочка, стрептококк, стафилококк). Инфекции, передающиеся половым путем. Хронические запоры. Нарушение интимной гигиены. Проблемы с оттоком мочи. Переохлаждение.

Основные симптомы:

Частые позывы к мочеиспусканию.

Ощущение боли и жжения в конце мочеиспускания.

Мочеиспускание малыми порциями.

Боли внизу живота.

Примеси крови в моче.

— Лечение цистита этиологическое, то есть должно действовать на возбудителя инфекции – это либо антибиотики, либо противогрибковые препараты (назначает только врач). Важно пройти весь курс лечения и не обрывать прием лекарства сразу после улучшения самочувствия, – предостерегает врач Анастасия Коваль.

Как питаться людям с циститом

В этот период важно не перегружать рацион животным белком. Поэтому лучше не чаще одного раза в день употреблять мясо, рыбу или яйца. Если очень хочется мяса, то отдайте предпочтение куриному и индюшачьему.

Кофе и чай временно исключить.

— Цистит – это воспалительный процесс. Поэтому от всего, что нагружает организм, мы должны отказаться. По крайней мере на период лечения. – предупреждает Богдана Люлько.

К таким продуктам относятся:

копчености;

слишком соленые продукты;

зажаренные к золотистой корочке, приготовленные во фритюре и панировке блюда;

сладости;

подсолнечное масло;

трансжиры;

алкоголь.

Основной акцент на период лечения цистита следует сделать на растительной пище и достаточном количестве воды (около 2 литров в день) и отваров из шиповника и ромашки.

Меню для людей, больных циститом

– Следуя этому меню, вы сможете быстрее выздороветь, – говорит диетолог-нутрициолог. – К тому же эти блюда не только вкусные, но и полезные для организма в целом.

Завтраки:

Пшенная каша с тыквой, немного масла и изюма по вкусу. Авокадо-тост Оладьи из кукурузной муки, слегка поджаренные на небольшом количестве сливочного масла, и банан или ягоды для вкуса. Каша из цельной овсяной крупы. Соленая с добавлением овощей (кубики моркови, сладкого перца, кукуруза) или сладкая с добавлением ягод и сухофруктов.

Обеды:

Тыквенный суп-пюре. Постный борщ. Плов с добавлением небольшого количества куриного или индюшачьего мяса и салат из свежих овощей. Гречневая каша, фрикадельки (куриное или индюшиное мясо) и салат из свежих овощей.

Ужины:

Тушеные овощи (капуста, картофель, морковь, тыква, сладкий перец, цукини). Отварная чечевица и брокколи аль денте (кинуть в кипяток и варить полторы минуты) с добавлением небольшого количества оливкового масла. Запеченная в духовке тыква и лук порей, смазанные оливковым маслом. Каша-салат: листовой салат, сладкий перец, морковь и свекла, тертые на терку, яблоко и гречневая или чечевичная каша. Все перемещать, заправить растительным маслом и совсем немного присолить.

Перекусывать или есть на десерт можно фрукты.

Вылечить цистит самостоятельно невозможно. Это может сделать только медик, назначив специальные препараты. А вы можете помочь себе правильным питанием.