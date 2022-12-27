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Диета при цистите: меню для быстрого выздоровления

27 декабря 2022, 12:50
Ирина Цимбал журналист Факты ICTV
дієта
Источник: Depositphotos

Цистит причиняет большие страдания людям, которые им болеют. Безусловно, этот недуг нужно лечить. Но не менее важно правильно питаться, если у вас диагностировали этот воспалительный процесс.

О симптоматике заболевания и диете при цистите, которую следует соблюдать, Фактам ICTV рассказали врач-терапевт Анастасия Коваль и диетолог-нутрициолог Богдана Люлько.

Что такое цистит

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Цистит – это инфекционное заболевание мочевого пузыря. Чаще возникает из-за бактерий (преимущественно – это кишечная палочка) и несколько реже из-за грибковых инфекций.

Статистически женщины болеют циститом чаще, чем мужчины.

Различают цистит острый и хронический. Последним чаще всего болеют из-за недолеченного острого цистита.

Причины возникновения могут быть разными. Прежде всего это:

  1. Инфекции (кишечная палочка, стрептококк, стафилококк).
  2. Инфекции, передающиеся половым путем.
  3. Хронические запоры.
  4. Нарушение интимной гигиены.
  5. Проблемы с оттоком мочи.
  6. Переохлаждение.

Основные симптомы:

  • Частые позывы к мочеиспусканию.
  • Ощущение боли и жжения в конце мочеиспускания.
  • Мочеиспускание малыми порциями.
  • Боли внизу живота.
  • Примеси крови в моче.

— Лечение цистита этиологическое, то есть должно действовать на возбудителя инфекции – это либо антибиотики, либо противогрибковые препараты (назначает только врач). Важно пройти весь курс лечения и не обрывать прием лекарства сразу после улучшения самочувствия, – предостерегает врач Анастасия Коваль.

Как питаться людям с циститом

В этот период важно не перегружать рацион животным белком. Поэтому лучше не чаще одного раза в день употреблять мясо, рыбу или яйца. Если очень хочется мяса, то отдайте предпочтение куриному и индюшачьему.

Кофе и чай временно исключить.

— Цистит – это воспалительный процесс. Поэтому от всего, что нагружает организм, мы должны отказаться. По крайней мере на период лечения. – предупреждает Богдана Люлько.

К таким продуктам относятся:

  • копчености;
  • слишком соленые продукты;
  • зажаренные к золотистой корочке, приготовленные во фритюре и панировке блюда;
  • сладости;
  • подсолнечное масло;
  • трансжиры;
  • алкоголь.

Основной акцент на период лечения цистита следует сделать на растительной пище и достаточном количестве воды (около 2 литров в день) и отваров из шиповника и ромашки.

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Меню для людей, больных циститом

– Следуя этому меню, вы сможете быстрее выздороветь, – говорит диетолог-нутрициолог. – К тому же эти блюда не только вкусные, но и полезные для организма в целом.

Завтраки:

  1. Пшенная каша с тыквой, немного масла и изюма по вкусу.
  2. Авокадо-тост и болгарский перец.
  3. Оладьи из кукурузной муки, слегка поджаренные на небольшом количестве сливочного масла, и банан или ягоды для вкуса.
  4. Каша из цельной овсяной крупы. Соленая с добавлением овощей (кубики моркови, сладкого перца, кукуруза) или сладкая с добавлением ягод и сухофруктов.

Обеды:

  1. Тыквенный суп-пюре.
  2. Постный борщ.
  3. Плов с добавлением небольшого количества куриного или индюшачьего мяса и салат из свежих овощей.
  4. Гречневая каша, фрикадельки (куриное или индюшиное мясо) и салат из свежих овощей.

Ужины:

  1. Тушеные овощи (капуста, картофель, морковь, тыква, сладкий перец, цукини).
  2. Отварная чечевица и брокколи аль денте (кинуть в кипяток и варить полторы минуты) с добавлением небольшого количества оливкового масла.
  3. Запеченная в духовке тыква и лук порей, смазанные оливковым маслом.
  4. Каша-салат: листовой салат, сладкий перец, морковь и свекла, тертые на терку, яблоко и гречневая или чечевичная каша. Все перемещать, заправить растительным маслом и совсем немного присолить.

Перекусывать или есть на десерт можно фрукты.

Вылечить цистит самостоятельно невозможно. Это может сделать только медик, назначив специальные препараты. А вы можете помочь себе правильным питанием.

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