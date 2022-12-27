Цистит завдає великих страждань людям, які на нього хворіють. Безумовно, цю недугу потрібно лікувати. Але не менш важливо правильно харчуватися, якщо у вас діагностували цей запальний процес.

Про симптоматику захворювання та дієту при циститі, якої варто дотримуватися, Фактам ICTV розповіли лікарка-терапевтка Анастасія Коваль та дієтолог-нутриціолог Богдана Люлько.

Що таке цистит

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Цистит – це інфекційне захворювання сечового міхура. Найчастіше виникає через бактерії (переважно – це кишкова паличка) і дещо рідше через грибкові інфекції.

Статистично жінки хворіють на цистит частіше, ніж чоловіки.

Розрізняють цистит гострий та хронічний. На останній найчастіше хворіють через недолікований гострий цистит.

Причини виникнення можуть бути різноманітними. Насамперед це:

Інфекції (кишкова паличка, стрептокок, стафілокок). Інфекції, які передаються статевим шляхом. Хронічні закрепи. Порушення інтимної гігієни. Проблеми з відтоком сечі. Переохолодження.

Основні симптоми:

Часті позиви до сечовипускання.

Відчуття болю та печіння наприкінці сечовипускання.

Сечовипускання малими порціями.

Болі внизу живота.

Можливі домішки крові в сечі.

– Лікування циститу є етіологічним, тобто має діяти на збудника інфекції – це або антибіотики, або протигрибкові препарати (призначає лише лікар). Важливо пройти весь курс лікування і не обривати приймання ліків одразу після покращення самопочуття, – застерігає лікарка Анастасія Коваль.

Як харчуватися людям з циститом

На цей період важливо не перевантажувати раціон тваринним білком. Тож краще не частіше одного разу на день вживати м’ясо, рибу або яйця. Якщо дуже хочеться м’яса, то віддайте перевагу курячому та індичому.

Каву та чай тимчасово виключити.

– Цистит – це запальний процес. Тож від усього, що навантажує організм, маємо відмовитися. Принаймні на період лікування. – попереджає Богдана Люлько.

До таких продуктів належать:

копченості;

занадто солоні продукти;

засмажені до жорсткої скоринки, приготовлені у фритюрі та паніровці страви;

солодощі;

соняшникова олія;

трансжири;

алкоголь.

Основний акцент на період лікування циститу варто зробити на рослинній їжі та достатній кількості води (близько 2 літрів на день) та відварів з шипшини та ромашки.

Меню для людей, хворих на цистит

– Дотримуючись цього меню, ви зможете швидше одужати, – каже дієтолог-нутриціолог. – До того ж ці страви не лише смачні, а й корисні для організму загалом.

Сніданки:

Пшоняна каша з гарбузом, трішки масла і родзинок за смаком. Авокадо-тост Оладки з кукурудзяного борошна, злегка підсмажені на невеличкій кількості вершкового масла, та банан чи ягоди для смаку. Каша з цільної вівсяної крупи. Солона з додаванням овочів (кубики моркви, солодкого перцю, кукурудза) чи солодка з додаванням ягід та сухофруктів.

Обіди:

Гарбузовий суп-пюре. Пісний борщ. Плов з додаванням невеликої кількості курячого чи індичого м’яса та салат зі свіжих овочів. Гречана каша, фрикадельки (куряче чи індиче м’ясо) та салат зі свіжих овочів.

Вечері:

Тушковані овочі (капуста, картопля, морква, гарбуз, солодкий перець, цукіні). Відварена сочевиця та броколі аль денте (вкинути в окріп і варити півтори хвилини) з додаванням невеликої кількості оливкової олії. Запечені в духовці гарбуз та цибуля порей, змащені оливковою олією. Каша-салат: листовий салат, солодкий перець, морква та буряк, терті на терку, яблуко та гречана або сочевична каша. Все переміщати, заправити олією та зовсім трішки присолити.

Перекушувати або вживати на десерт можна фрукти.

Вилікувати цистит самостійно неможливо. Це може зробити лише медик, призначивши спеціальні препарати. А ви можете допомогти собі правильним харчуванням.