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Їжа

Рецепт запеченого авокадо: як приготувати корисний сніданок

26 Липня 2022, 15:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Рецепт запеченого авокадо: як приготувати корисний сніданок
Джерело: Depositphotos

Авокадо містить у своєму складі клітковину, калій, кальцій, безліч корисних вітамінів та рослинних жирів. Тому з ним можна приготувати смачний та швидкий сніданок, який наситить вас декілька годин.

Як приготувати сніданок з авокадо – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт запеченого авокадо з яйцем

Інгредієнти:

Зараз дивляться
  • авокадо – один;
  • яйце – два;
  • спеції за смаком.

Приготування:

  1. Спіле авокадо розріжте на дві частинки та дістаньте кісточку.
  2. Ложкою дістаньте трішки м’якоті з авокадо, аби в майбутньому яйце не витекло.
  3. Розбийте яйце в середину однієї частики авокадо та повторіть з іншою.
  4. Додайте спецій – сіль, перець, сухий часник, паприку тощо.
  5. Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте авокадо близько 15-20 хвилин.
  6. Коли яйце запечеться, сніданок готовий.

Їсти смакоту можна виделкою, або ж мокаючи підсмажений хліб. Смачного!

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Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Сніданок
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