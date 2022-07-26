Авокадо містить у своєму складі клітковину, калій, кальцій, безліч корисних вітамінів та рослинних жирів. Тому з ним можна приготувати смачний та швидкий сніданок, який наситить вас декілька годин.
Як приготувати сніданок з авокадо – читайте в нашому матеріалі.
Рецепт запеченого авокадо з яйцем
Інгредієнти:
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- авокадо – один;
- яйце – два;
- спеції за смаком.
Приготування:
- Спіле авокадо розріжте на дві частинки та дістаньте кісточку.
- Ложкою дістаньте трішки м’якоті з авокадо, аби в майбутньому яйце не витекло.
- Розбийте яйце в середину однієї частики авокадо та повторіть з іншою.
- Додайте спецій – сіль, перець, сухий часник, паприку тощо.
- Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте авокадо близько 15-20 хвилин.
- Коли яйце запечеться, сніданок готовий.
Їсти смакоту можна виделкою, або ж мокаючи підсмажений хліб. Смачного!
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