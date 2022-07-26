Авокадо містить у своєму складі клітковину, калій, кальцій, безліч корисних вітамінів та рослинних жирів. Тому з ним можна приготувати смачний та швидкий сніданок, який наситить вас декілька годин.

Як приготувати сніданок з авокадо – читайте в нашому матеріалі.

Рецепт запеченого авокадо з яйцем

Інгредієнти:

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авокадо – один;

яйце – два;

спеції за смаком.

Приготування:

Спіле авокадо розріжте на дві частинки та дістаньте кісточку. Ложкою дістаньте трішки м’якоті з авокадо, аби в майбутньому яйце не витекло. Розбийте яйце в середину однієї частики авокадо та повторіть з іншою. Додайте спецій – сіль, перець, сухий часник, паприку тощо. Розігрійте духовку до 190 градусів та запікайте авокадо близько 15-20 хвилин. Коли яйце запечеться, сніданок готовий.

Їсти смакоту можна виделкою, або ж мокаючи підсмажений хліб. Смачного!