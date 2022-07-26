Авокадо содержит в своем составе клетчатку, калий, кальций, масса полезных витаминов и растительных жиров. Поэтому с ним можно приготовить вкусный и быстрый завтрак, который насытит вас несколько часов.

Как приготовить завтрак из авокадо — читайте в нашем материале.

Рецепт запеченного авокадо с яйцом

Ингредиенты:

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авокадо — один;

яйцо — два;

специи по вкусу.

Приготовление:

Спелое авокадо разрежьте на две части и достаньте косточку. Ложкой достаньте немного мякоти из авокадо, чтобы в будущем яйцо не вытекло. Разбейте яйцо в середину одной части авокадо и повторите с другой. Добавьте специи — соль, перец, сухой чеснок, паприку и т. д. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте авокадо около 15-20 минут. Когда яйцо запечется, завтрак готов.

Есть завтрак можно вилкой, или же мокая поджаренный хлеб. Приятного аппетита!