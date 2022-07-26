Авокадо содержит в своем составе клетчатку, калий, кальций, масса полезных витаминов и растительных жиров. Поэтому с ним можно приготовить вкусный и быстрый завтрак, который насытит вас несколько часов.
Как приготовить завтрак из авокадо — читайте в нашем материале.
Рецепт запеченного авокадо с яйцом
Ингредиенты:
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- авокадо — один;
- яйцо — два;
- специи по вкусу.
Приготовление:
- Спелое авокадо разрежьте на две части и достаньте косточку.
- Ложкой достаньте немного мякоти из авокадо, чтобы в будущем яйцо не вытекло.
- Разбейте яйцо в середину одной части авокадо и повторите с другой.
- Добавьте специи — соль, перец, сухой чеснок, паприку и т. д.
- Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте авокадо около 15-20 минут.
- Когда яйцо запечется, завтрак готов.
Есть завтрак можно вилкой, или же мокая поджаренный хлеб. Приятного аппетита!
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