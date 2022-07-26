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Еда

Рецепт запеченного авокадо: как приготовить полезный завтрак

26 июля 2022, 15:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Рецепт запеченного авокадо: как приготовить полезный завтрак
Источник: Depositphotos

Авокадо содержит в своем составе клетчатку, калий, кальций, масса полезных витаминов и растительных жиров. Поэтому с ним можно приготовить вкусный и быстрый завтрак, который насытит вас несколько часов.

Как приготовить завтрак из авокадо — читайте в нашем материале.

Рецепт запеченного авокадо с яйцом

Ингредиенты: 

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  • авокадо — один;
  • яйцо — два;
  • специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Спелое авокадо разрежьте на две части и достаньте косточку.
  2. Ложкой достаньте немного мякоти из авокадо, чтобы в будущем яйцо не вытекло.
  3. Разбейте яйцо в середину одной части авокадо и повторите с другой.
  4. Добавьте специи — соль, перец, сухой чеснок, паприку и т. д.
  5. Разогрейте духовку до 190 градусов и запекайте авокадо около 15-20 минут.
  6. Когда яйцо запечется, завтрак готов.

Есть завтрак можно вилкой, или же мокая поджаренный хлеб. Приятного аппетита!

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