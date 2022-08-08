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Чи не тому, що ви сиділи на холодному: причини циститу, лікування, профілактика

8 Серпня 2022, 13:19
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
цистит
Джерело: Depositphotos

Фахівці Центру громадського здоров’я України розповіли про причини виникнення циститу, методи його лікування та основні правила профілактики.

– Умови війни для багатьох асоційовані з переохолодженням, зайвою вологістю і не завжди відповідними можливостями для особистої гігієни. А ці фактори, зокрема, можуть викликати скарги на здоров’я сечостатевої системи, – зазначають медики.

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Симптоми циститу:

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  • дискомфорт, печіння, біль при сечовипусканні;
  • неприємні відчуття внизу живота над лобком;
  • підвищення температури;
  • зміна кольору сечі.

Перше, що слід запам’ятати: просте сидіння на холодній поверхні не провокує розвиток циститу або пієлонефриту (запалення системи нирок). Хоча значне переохолодження може стати поштовхом до розвитку патологічного процесу, якщо бактеріальна флора потрапила в сечовивідні шляхи.

Іншим важливим фактом є те, що аж ніяк не кожен випадок болю при сечовипусканні необхідно лікувати антибіотиками.

Якщо скарги обмежуються цим, і у вас немає підвищеної температури, сеча не змінила колір, то переважно досить простих заходів:

  • пити більше рідини;
  • при вираженому больовому синдромі застосувати парацетамол або ібупрофен.

Ймовірно, симптоми пройдуть через кілька днів. Однак, якщо стан продовжує погіршуватися, з’являється лихоманка і наростає біль в попереку, слід проконсультуватися з лікарем для призначення оптимальної терапії.

Крім переохолоджень, профілактика циститу – це дотримання гігієни статевих органів. Інфекція любить починатися знизу і підніматися сечовивідними шляхами, тому слід запобігати її на самому початку.

Джерело
Центр громадського здоров’я
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