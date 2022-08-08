Фахівці Центру громадського здоров’я України розповіли про причини виникнення циститу, методи його лікування та основні правила профілактики.

– Умови війни для багатьох асоційовані з переохолодженням, зайвою вологістю і не завжди відповідними можливостями для особистої гігієни. А ці фактори, зокрема, можуть викликати скарги на здоров’я сечостатевої системи, – зазначають медики.

Симптоми циститу:

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дискомфорт, печіння, біль при сечовипусканні;

неприємні відчуття внизу живота над лобком;

підвищення температури;

зміна кольору сечі.

Перше, що слід запам’ятати: просте сидіння на холодній поверхні не провокує розвиток циститу або пієлонефриту (запалення системи нирок). Хоча значне переохолодження може стати поштовхом до розвитку патологічного процесу, якщо бактеріальна флора потрапила в сечовивідні шляхи.

Іншим важливим фактом є те, що аж ніяк не кожен випадок болю при сечовипусканні необхідно лікувати антибіотиками.

Якщо скарги обмежуються цим, і у вас немає підвищеної температури, сеча не змінила колір, то переважно досить простих заходів:

пити більше рідини;

при вираженому больовому синдромі застосувати парацетамол або ібупрофен.

Ймовірно, симптоми пройдуть через кілька днів. Однак, якщо стан продовжує погіршуватися, з’являється лихоманка і наростає біль в попереку, слід проконсультуватися з лікарем для призначення оптимальної терапії.

Крім переохолоджень, профілактика циститу – це дотримання гігієни статевих органів. Інфекція любить починатися знизу і підніматися сечовивідними шляхами, тому слід запобігати її на самому початку.