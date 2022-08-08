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Сім ознак гормонального дисбалансу: їх можна побачити, відчути і почути

8 Серпня 2022, 12:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
краса
Джерело: Depositphotos

Спеціаліст з гормонального здоров’я з Великої Британії Мартін Кінселла назвав сім основних ознак, які вказують на проблеми з балансом гормонів в нашому організмі.

– Гормони – це важливі хімічні речовини, які регулюють цілу низку різних процесів і мають величезний вплив на весь організм, — пояснив Кінселла.

Наприклад, за його словами, якщо наш рівень гормонів не збалансований, кількість колагену і масел, які зволожують шкіру, падає, тому шкіра стає сухою і роздратованою. Виникає відчуття, що по шкірі щось повзає.

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Ще однією можливою ознакою гормонального дисбалансу є опухлі, запалені або такі, що кровоточать ясна. Це ознаки того, що наше тіло бореться із запаленням.

Ознаки гормонального дисбалансу:

  • суха і роздратована шкіра;
  • кровоточивість і біль в яснах;
  • ламкі нігті;
  • більш тонке волосся;
  • волохате обличчя (у жінок);
  • занепокоєння, тривожність;
  • шум у вухах.

Все це причини, щоб якомога швидше звернутися за допомогою до свого лікаря, який призначить відповідні обстеження і на основі їхніх результатів призначить лікування, резюмує фахівець з гормонів.

Джерело: Express

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