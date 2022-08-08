Спеціаліст з гормонального здоров’я з Великої Британії Мартін Кінселла назвав сім основних ознак, які вказують на проблеми з балансом гормонів в нашому організмі.

– Гормони – це важливі хімічні речовини, які регулюють цілу низку різних процесів і мають величезний вплив на весь організм, — пояснив Кінселла.

Наприклад, за його словами, якщо наш рівень гормонів не збалансований, кількість колагену і масел, які зволожують шкіру, падає, тому шкіра стає сухою і роздратованою. Виникає відчуття, що по шкірі щось повзає.

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Ще однією можливою ознакою гормонального дисбалансу є опухлі, запалені або такі, що кровоточать ясна. Це ознаки того, що наше тіло бореться із запаленням.

Ознаки гормонального дисбалансу:

суха і роздратована шкіра;

кровоточивість і біль в яснах;

ламкі нігті;

більш тонке волосся;

волохате обличчя (у жінок);

занепокоєння, тривожність;

шум у вухах.

Все це причини, щоб якомога швидше звернутися за допомогою до свого лікаря, який призначить відповідні обстеження і на основі їхніх результатів призначить лікування, резюмує фахівець з гормонів.

Джерело: Express