Спеціаліст з гормонального здоров’я з Великої Британії Мартін Кінселла назвав сім основних ознак, які вказують на проблеми з балансом гормонів в нашому організмі.
– Гормони – це важливі хімічні речовини, які регулюють цілу низку різних процесів і мають величезний вплив на весь організм, — пояснив Кінселла.
Наприклад, за його словами, якщо наш рівень гормонів не збалансований, кількість колагену і масел, які зволожують шкіру, падає, тому шкіра стає сухою і роздратованою. Виникає відчуття, що по шкірі щось повзає.
Ще однією можливою ознакою гормонального дисбалансу є опухлі, запалені або такі, що кровоточать ясна. Це ознаки того, що наше тіло бореться із запаленням.
Ознаки гормонального дисбалансу:
- суха і роздратована шкіра;
- кровоточивість і біль в яснах;
- ламкі нігті;
- більш тонке волосся;
- волохате обличчя (у жінок);
- занепокоєння, тривожність;
- шум у вухах.
Все це причини, щоб якомога швидше звернутися за допомогою до свого лікаря, який призначить відповідні обстеження і на основі їхніх результатів призначить лікування, резюмує фахівець з гормонів.
Джерело: Express