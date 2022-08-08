Специалист по гормональному здоровью из Великобритании Мартин Кинселла назвал семь основным признаков, которые указывают на проблемы с балансом гормонов в нашем организме.

— Гормоны — это важные химические вещества, которые регулируют целый ряд различных процессов и оказывают огромное влияние на весь организм, — объяснил Кинселла.

Например, по его словам, если ваш уровень гормонов не сбалансирован, количество коллагена и масел, которые увлажняют кожу, падает, поэтому кожа становится сухой и раздраженной. Возникает ощущение, что по коже что-то ползает.

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Еще одним возможным признаком гормонального дисбаланса являются опухшие, воспаленные или кровоточащие десны. Это признаки того, что наше тело борется с воспалением.

Признаки гормонального дисбаланса:

сухая и раздраженная кожа;

кровоточивость и боль в деснах;

ломкие ногти;

более тонкие волосы;

волосатое лицо (у женщин);

беспокойство, тревожность;

шум в ушах.

Все это причины, чтобы как можно быстрее обратиться за помощью к своему врачу, который назначит соответствующие обследования и на основе их результатов назначит лечение, резюмирует специалист по гормонам.

Источник: Express