Специалисты Центра общественного здоровья Украины рассказали о причинах возникновения цистита, методах его лечения и основных правилах профилактики.
— Условия войны для многих ассоциированы с переохлаждением, излишней влажностью и не всегда соответствующими возможностями для личной гигиены. А эти факторы, в частности, могут вызывать жалобы на здоровье мочеполовой системы, — отмечают медики.
Симптомы цистита:
- дискомфорт, жжение, боль при мочеиспускании;
- неприятные ощущения внизу живота над лобком;
- повышение температуры;
- изменение цвета мочи.
Первое, что следует запомнить: простое сиденье на холодной поверхности не провоцирует развитие цистита или пиелонефрита (воспаление системы почек). Хотя значительное переохлаждение может стать толчком к развитию патологического процесса, если бактериальная флора попала в мочевыводящие пути.
Другим важным фактом является то, что отнюдь не каждый случай болезненности при мочеиспускании необходимо лечить антибиотиками.
Если жалобы ограничиваются этим, и у вас нет повышенной температуры, моча не изменила цвет, то преимущественно достаточно простых мер:
- пить больше жидкости;
- при выраженном болевом синдроме применить парацетамол или ибупрофен.
Вероятно, симптомы пройдут через несколько дней. Однако, если состояние продолжает ухудшаться, появляется лихорадка и нарастает боль в пояснице, следует проконсультироваться с врачом для назначения оптимальной терапии .
Кроме переохлаждений, профилактика цистита — это соблюдение гигиены половых органов. Инфекция любит начинаться снизу и подниматься мочевыводящими путями, поэтому следует предотвращать ее в самом начале.