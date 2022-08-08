Специалисты Центра общественного здоровья Украины рассказали о причинах возникновения цистита, методах его лечения и основных правилах профилактики.

— Условия войны для многих ассоциированы с переохлаждением, излишней влажностью и не всегда соответствующими возможностями для личной гигиены. А эти факторы, в частности, могут вызывать жалобы на здоровье мочеполовой системы, — отмечают медики.

Симптомы цистита:

дискомфорт, жжение, боль при мочеиспускании;

неприятные ощущения внизу живота над лобком;

повышение температуры;

изменение цвета мочи.

Первое, что следует запомнить: простое сиденье на холодной поверхности не провоцирует развитие цистита или пиелонефрита (воспаление системы почек). Хотя значительное переохлаждение может стать толчком к развитию патологического процесса, если бактериальная флора попала в мочевыводящие пути.

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Другим важным фактом является то, что отнюдь не каждый случай болезненности при мочеиспускании необходимо лечить антибиотиками.

Если жалобы ограничиваются этим, и у вас нет повышенной температуры, моча не изменила цвет, то преимущественно достаточно простых мер:

пить больше жидкости;

при выраженном болевом синдроме применить парацетамол или ибупрофен.

Вероятно, симптомы пройдут через несколько дней. Однако, если состояние продолжает ухудшаться, появляется лихорадка и нарастает боль в пояснице, следует проконсультироваться с врачом для назначения оптимальной терапии .

Кроме переохлаждений, профилактика цистита — это соблюдение гигиены половых органов. Инфекция любит начинаться снизу и подниматься мочевыводящими путями, поэтому следует предотвращать ее в самом начале.