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Не потому, что вы сидели на холодном: причины цистита, лечение, профилактика

8 августа 2022, 13:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
цистит
Источник: Depositphotos

Специалисты Центра общественного здоровья Украины рассказали о причинах возникновения цистита, методах его лечения и основных правилах профилактики.

Условия войны для многих ассоциированы с переохлаждением, излишней влажностью и не всегда соответствующими возможностями для личной гигиены. А эти факторы, в частности, могут вызывать жалобы на здоровье мочеполовой системы, — отмечают медики.

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Симптомы цистита:

  • дискомфорт, жжение, боль при мочеиспускании;
  • неприятные ощущения внизу живота над лобком;
  • повышение температуры;
  • изменение цвета мочи.

Первое, что следует запомнить: простое сиденье на холодной поверхности не провоцирует развитие цистита или пиелонефрита (воспаление системы почек). Хотя значительное переохлаждение может стать толчком к развитию патологического процесса, если бактериальная флора попала в мочевыводящие пути.

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Другим важным фактом является то, что отнюдь не каждый случай болезненности при мочеиспускании необходимо лечить антибиотиками. 

Если жалобы ограничиваются этим, и у вас нет повышенной температуры, моча не изменила цвет, то преимущественно достаточно простых мер:

  • пить больше жидкости;
  • при выраженном болевом синдроме применить парацетамол или ибупрофен.

Вероятно, симптомы пройдут через несколько дней. Однако, если состояние продолжает ухудшаться, появляется лихорадка и нарастает боль в пояснице, следует проконсультироваться с врачом для назначения оптимальной терапии . 

Кроме переохлаждений, профилактика цистита — это соблюдение гигиены половых органов. Инфекция любит начинаться снизу и подниматься мочевыводящими путями, поэтому следует предотвращать ее в самом начале.

Источник
Центр общественного здоровья
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