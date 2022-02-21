Никто не застрахован от ситуации, когда по той или иной причине может “сесть” голос. Человеку становится трудно говорить, он ощущает боли в горле.

Доктор Евгений Комаровский рассказал о причинах таких проблем со здоровьем и что делать.

— Осиплость — это просто воспалительный процесс, а охриплость — это хрипящий звук, который возникает во время речи, также он сигнализирует об отеке на слизистой, — объяснил Евгений Комаровский.

По его словам, это может быть следствием ОРВИ, когда воспаление локализируется в гортани. Это называется ларингит.

Симптомы могут обостряться, если человек долго находился в месте, где сухой и теплый воздух.

Что делать:

обеспечить чистый и прохладный воздух в помещении;

голосовой покой — желательно помолчать некоторое время;

пить много теплой жидкости.

Однако не только заболевание ОРВИ может спровоцировать такие осложнения.

Причиной хриплого голоса у ребенка могут быть аденоиды, полипы, врожденные патологии гортани, папилломатоз, узелки голосовых складок, а также воспаление легких и трахеит.

Источник: Доктор Комаровский