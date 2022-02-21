Никто не застрахован от ситуации, когда по той или иной причине может “сесть” голос. Человеку становится трудно говорить, он ощущает боли в горле.
Доктор Евгений Комаровский рассказал о причинах таких проблем со здоровьем и что делать.
— Осиплость — это просто воспалительный процесс, а охриплость — это хрипящий звук, который возникает во время речи, также он сигнализирует об отеке на слизистой, — объяснил Евгений Комаровский.
По его словам, это может быть следствием ОРВИ, когда воспаление локализируется в гортани. Это называется ларингит.
Симптомы могут обостряться, если человек долго находился в месте, где сухой и теплый воздух.
Что делать:
- обеспечить чистый и прохладный воздух в помещении;
- голосовой покой — желательно помолчать некоторое время;
- пить много теплой жидкости.
Однако не только заболевание ОРВИ может спровоцировать такие осложнения.
Причиной хриплого голоса у ребенка могут быть аденоиды, полипы, врожденные патологии гортани, папилломатоз, узелки голосовых складок, а также воспаление легких и трахеит.
Источник: Доктор Комаровский