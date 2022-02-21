Ніхто не застрахований від ситуації, коли з тієї чи іншої причини може “просісти” голос. Людині стає важко говорити, вона відчуває біль у горлі.

Лікар Євген Комаровський розповів про причини таких проблем зі здоров’ям та що робити.

– Осиплість – це просто запальний процес, а охриплість – це хрипкий звук, який виникає під час говоріння, також він сигналізує про набряк на слизовій оболонці, – пояснив Євген Комаровський.

За його словами, це може бути наслідком ГРВІ, коли запалення локалізується в гортані. Це називається ларингіт.

Симптоми можуть загострюватися, якщо людина довго перебувала в місці, де сухе і тепле повітря.

Що робити:

забезпечити чисте і прохолодне повітря в приміщенні;

голосовий спокій – бажано помовчати деякий час;

пити багато теплої рідини.

Проте не лише захворювання на ГРВІ може спровокувати такі ускладнення.

Причиною хрипкого голосу у дитини можуть бути аденоїди, поліпи, вроджені патології гортані, папіломатоз, вузлики голосових складок, а також запалення легень та трахеїт.

Джерело: Лікар Комаровський