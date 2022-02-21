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Що робити, коли охрип голос – відповідь Комаровського

21 Лютого 2022, 10:31
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
комаровський
Джерело: УНІАН

Ніхто не застрахований від ситуації, коли з тієї чи іншої причини може “просісти” голос. Людині стає важко говорити, вона відчуває біль у горлі.

Лікар Євген Комаровський розповів про причини таких проблем зі здоров’ям та що робити.

– Осиплість – це просто запальний процес, а охриплість – це хрипкий звук, який виникає під час говоріння, також він сигналізує про набряк на слизовій оболонці, – пояснив Євген Комаровський.

За його словами, це може бути наслідком ГРВІ, коли запалення локалізується в гортані. Це називається ларингіт.

Симптоми можуть загострюватися, якщо людина довго перебувала в місці, де сухе і тепле повітря.

Що робити:

  • забезпечити чисте і прохолодне повітря в приміщенні;
  • голосовий спокій – бажано помовчати деякий час;
  • пити багато теплої рідини.
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Проте не лише захворювання на ГРВІ може спровокувати такі ускладнення.

Причиною хрипкого голосу у дитини можуть бути аденоїди, поліпи, вроджені патології гортані, папіломатоз, вузлики голосових складок, а також запалення легень та трахеїт.

Джерело: Лікар Комаровський

Теги
Євген Комаровський , поради лікаря
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