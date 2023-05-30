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Что делать, чтобы избавиться от запаха в кроссовках: объясняет эксперт

30 мая 2023, 18:15
Анна Голишевская редактор ленты
Кросівки
Источник: Unsplash

При ежедневном использовании и после длительных тренировок, в кроссовках почти всегда появляется неприятный запах, потому рано или поздно каждый из нас находит для себя надежный способ борьбы с этой проблемой. Что делать, чтобы не воняли ноги в кроссовках – читайте в материале.

Причины чрезмерного потоотделения и запаха в кроссовках

Подолог Виктория Козак выделяет следующие причины:

  • тесные синтетические носки;
  • зауженная обувь;
  • слишком теплые кроссовки, что носят в жару.

Что делать, чтобы не воняли ноги в кроссовках: методы профилактики

По словам эксперта, в первую очередь нужно следить за гигиеной ног и носками. Основой носков всегда является их натуральность – легкие хлопчатобумажные, теплые с соответствующим размером по длине стопы.

Кроме этого, чтобы избежать неприятного запаха, следует прислушаться к советам подолога:

  1. Примеряя кроссовки, сделайте своеобразный тест: свободное движение пальцев слева направо. Ничего не мешает и не сжимает – это ваш размер и фасон. Ведь если обувь вас давит, со временем сможет выделяться неприятный запах.
  2. Если находитесь весь день в офисе, целесообразно иметь сменную обувь. И пару запасных носков, чтобы в конце дня надеть свежие и не выходить на улицу с мокрыми ногами.
  3. Идеальный вариант – если у вас есть возможность минимум 2 раза в день мыть ноги. Но не используйте слишком горячий душ.
  4. На идеально вытертые ноги при такой проблеме нанесите поглотительную пудру. Она избавляет от чрезмерного потоотделения, защищает от грибковой инфекции и неприятного запаха.
  5. И золотое правило: ногам требуется тщательный гигиенический уход.

Что делать, чтобы не воняли ноги в кроссовках: быстрые способы

  1. Специальный спрей. Чаще они не только моментально маскируют неприятный запах, но и в дальнейшем блокируют его появление.
  2. Уксус или хлоргексидин. Разведите средство с водой в соотношении 1:3 и обильно смочите любимые кроссовки. Оставьте все это на ночь на балконе.
  3. Сода. Вытяните стельки, засыпьте внутрь обуви сухую соду и оставьте на время.
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