При ежедневном использовании и после длительных тренировок, в кроссовках почти всегда появляется неприятный запах, потому рано или поздно каждый из нас находит для себя надежный способ борьбы с этой проблемой. Что делать, чтобы не воняли ноги в кроссовках – читайте в материале.
Причины чрезмерного потоотделения и запаха в кроссовках
Подолог Виктория Козак выделяет следующие причины:
- тесные синтетические носки;
- зауженная обувь;
- слишком теплые кроссовки, что носят в жару.
Что делать, чтобы не воняли ноги в кроссовках: методы профилактики
По словам эксперта, в первую очередь нужно следить за гигиеной ног и носками. Основой носков всегда является их натуральность – легкие хлопчатобумажные, теплые с соответствующим размером по длине стопы.
Кроме этого, чтобы избежать неприятного запаха, следует прислушаться к советам подолога:
- Примеряя кроссовки, сделайте своеобразный тест: свободное движение пальцев слева направо. Ничего не мешает и не сжимает – это ваш размер и фасон. Ведь если обувь вас давит, со временем сможет выделяться неприятный запах.
- Если находитесь весь день в офисе, целесообразно иметь сменную обувь. И пару запасных носков, чтобы в конце дня надеть свежие и не выходить на улицу с мокрыми ногами.
- Идеальный вариант – если у вас есть возможность минимум 2 раза в день мыть ноги. Но не используйте слишком горячий душ.
- На идеально вытертые ноги при такой проблеме нанесите поглотительную пудру. Она избавляет от чрезмерного потоотделения, защищает от грибковой инфекции и неприятного запаха.
- И золотое правило: ногам требуется тщательный гигиенический уход.
Что делать, чтобы не воняли ноги в кроссовках: быстрые способы
- Специальный спрей. Чаще они не только моментально маскируют неприятный запах, но и в дальнейшем блокируют его появление.
- Уксус или хлоргексидин. Разведите средство с водой в соотношении 1:3 и обильно смочите любимые кроссовки. Оставьте все это на ночь на балконе.
- Сода. Вытяните стельки, засыпьте внутрь обуви сухую соду и оставьте на время.
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