За щоденного використання й після тривалих тренувань, у кросівках майже завжди з’являється неприємний запах, тому рано чи пізно кожен із нас знаходить для себе надійний спосіб боротьби з цією проблемою. Що робити, щоб не смерділи ноги в кросівках – читайте в матеріалі.

Причини надмірного потовиділення та запаху в кросівках

Подологиня Вікторія Козак виділяє такі причини:

тісні синтетичні шкарпетки;

завужене взуття;

надто теплі кросівки, які носять у спеку.

Що робити, щоб не смерділи ноги в кросівках: методи профілактики

За словами експерта, насамперед потрібно стежити за гігієною ніг та шкарпетками. Основою шкарпеток завжди є їхня натуральність – легкі бавовняні, теплі з відповідним розміром по довжині стопи.

Крім того, аби уникнути неприємного запаху, слід прислухатися до порад подолога:

Приміряючи кросівки, зробіть своєрідний тест: вільний рух пальців ліворуч праворуч. Нічого не заважає і не стискає – це ваш розмір і фасон. Адже якщо взуття вас тисне, з часом зможе виділятися неприємний запах. Якщо увесь день в офісі, доцільно мати змінне взуття. І пару запасних шкарпеток, щоб в кінці дня одягти свіжі й не виходити на вулицю з мокрими ногами. Ідеальний варіант – якщо у вас є змога мінімум двічі на день мити ноги. Але не застосовуйте надто гарячий душ. На ідеально витерті ноги за такої проблеми нанесіть поглинальну пудру. Вона рятує від надмірного потовиділення, захищає від грибкової інфекції та неприємного запаху. І золоте правило: ногам потрібен ретельний гігієнічний догляд.

Що робити, щоб не смерділи ноги в кросівках: швидкі способи