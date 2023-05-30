За щоденного використання й після тривалих тренувань, у кросівках майже завжди з’являється неприємний запах, тому рано чи пізно кожен із нас знаходить для себе надійний спосіб боротьби з цією проблемою. Що робити, щоб не смерділи ноги в кросівках – читайте в матеріалі.
Причини надмірного потовиділення та запаху в кросівках
Подологиня Вікторія Козак виділяє такі причини:
- тісні синтетичні шкарпетки;
- завужене взуття;
- надто теплі кросівки, які носять у спеку.
Що робити, щоб не смерділи ноги в кросівках: методи профілактики
За словами експерта, насамперед потрібно стежити за гігієною ніг та шкарпетками. Основою шкарпеток завжди є їхня натуральність – легкі бавовняні, теплі з відповідним розміром по довжині стопи.
Крім того, аби уникнути неприємного запаху, слід прислухатися до порад подолога:
- Приміряючи кросівки, зробіть своєрідний тест: вільний рух пальців ліворуч праворуч. Нічого не заважає і не стискає – це ваш розмір і фасон. Адже якщо взуття вас тисне, з часом зможе виділятися неприємний запах.
- Якщо увесь день в офісі, доцільно мати змінне взуття. І пару запасних шкарпеток, щоб в кінці дня одягти свіжі й не виходити на вулицю з мокрими ногами.
- Ідеальний варіант – якщо у вас є змога мінімум двічі на день мити ноги. Але не застосовуйте надто гарячий душ.
- На ідеально витерті ноги за такої проблеми нанесіть поглинальну пудру. Вона рятує від надмірного потовиділення, захищає від грибкової інфекції та неприємного запаху.
- І золоте правило: ногам потрібен ретельний гігієнічний догляд.
Що робити, щоб не смерділи ноги в кросівках: швидкі способи
- Спеціальні спреї. Найчастіше вони не тільки моментально маскують неприємний запах, а й надалі блокують його появу.
- Оцет або хлоргексидин. Розведіть засіб із водою у співвідношенні 1:3 і густо змочіть улюблені кросівки. Залиште все це на ніч на балконі.
- Сода. Витягніть устілки, засипте всередину взуття суху соду та залиште на деякий час.
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