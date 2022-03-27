Этой весной, когда днем уже тепло, а ночью еще холодно, переодевать обувь несколько раз в день не могут ни военные, ни гражданские люди – не до того. Солдаты и бойцы теробороны, много времени проводящие в неблагоприятных погодных условиях, могут получить специфическое заболевание – траншейная (окопная) стопа.
— Самые благоприятные условия для возникновения заболевания температура воздуха от 0 до 15 ° C в течение более 10-16 часов, — пишет на своей странице в Facebook врач-ортопед Виктор Кирейко. — Но время может быть и меньше. Чаще поражаются ноги, но это состояние может возникнуть в любой части тела, в том числе и рук.
Симптомы траншейной стопы
Траншейная стопа имеет несколько стадий развития:
Первая стадия: продолжается, пока продолжается воздействие влаги и пониженной температуры.
- Утрачивается чувствительность. Пораженная концовка может ощущаться “деревянной”.
- Кожа бледная и холодная.
- Из-за нарушения чувствительности ноги может нарушаться походка.
Вторая стадия: Начинается, когда пострадавший переходит в теплую среду. Продолжается от нескольких часов до нескольких дней.
- Чувствительность все еще потеряна.
- Кожа холодная.
- На пораженном участке появляются бледно-синюшные пятна.
- Может возникнуть некоторая отечность.
- Нарушение походки все еще может сохраняться.
Третья стадия: Начинается внезапно.
- Онемение конечности сменяется интенсивной болью, что резко усиливается даже при легком прикосновении к коже. Однако некоторые пораженные участки могут оставаться нечувствительными.
- Кожа становится алой, отечной.
- При сильном поражении могут появиться волдыри, но обычно явных повреждений кожи в этой стадии нет.
Четвертая стадия может длиться несколько недель, несколько лет или последствия могут сохраняться на всю дальнейшую жизнь.
- Повышенная чувствительность пораженного участка к холоду. При кратковременном воздействии холода конечность может оставаться холодной в течение нескольких часов. Большинство пациентов имеют хроническую боль, как правило, в ответ на холод.
- Небольшие участки могут продолжать оставаться нечувствительными.
- Кожа при умеренном и легком поражении конечность выглядит нормальной.
- Часто встречается гипергидроз (чрезмерная потливость).
При сильном поражении этой стадии могут проявиться некрозы мягких тканей. Что в сверхтяжелых случаях может привести даже к ампутации.
Что делать
Придя в расположение:
- Снимите обувь и носки.
- Тщательно вымойте ноги.
- Согрейте ноги в теплой воде, температурой 39 ° -43 ° С в течение 5 минут.
- Тщательно просушите кожу полотенцем.
- Во время сна желательно, чтобы стопы были несколько выше туловища.
- Во время сна и отдыха не надевайте носки.
Что нельзя делать
- Не используйте мази, кремы, мел, зубной порошок, зубную пасту и другие вещи, не описанные в этом материале.
- Не используйте горячую воду или слишком горячие согревающие предметы! Вы можете получить ожог! Важна не температура, а продолжительность действия тепла!
- Не используйте открытый огонь для согревания! Чувствительность к температуре значительно снижена, и вы легко можете получить ожог!
Если нет теплой воды
- Тщательно высушите кожу ног полотенцем, тканью, бумагой.
- Согрейте пораженные участки, но не желательно, чтобы температура превышала 43 градуса.
- Помните, что кожа на пораженных участках онемела, но вы не ощущаете температуру. При попытках нагреть ноги у костра, например, можно получить ожог.
- Желательно приложить что-нибудь теплое к пораженным участкам хотя бы примерно соответствующей температуры.
Нет других носков
- Желательно выполнять вышеперечисленные пункты, насколько это возможно.
- Наличные носки высушите до того момента, когда они вам снова понадобятся.
Когда идти к врачу
К медицинскому работнику следует обратиться, когда:
- есть признаки общего переохлаждения или отморожения
- чувствуете симптомы второй стадии траншейной стопы
- в течение приблизительно 30 минут после того, как вы вымыли, согрели и просушили ноги, кожа все равно остается холодной, онемевшей.
- на пораженных участках бледность сменилась бледно – синюшными участками.
- чувствуете явные признаки 3 стадии развития траншейной стопы (напомню она начинается через несколько часов после пребывания в тепле)
- пораженная концовка стала алой, отечной. пораженная конечность начала болеть, боль резко усиливается даже при прикосновении к коже
- возникли волдыри или присутствуют другие повреждения кожи.
Если вы увидели, что человек, которого вы пришли сменить на посту, замерз:
- Не разрешайте пострадавшему ходить.
- Накройте его термоизоляционным покрывалом, не снимая мокрую одежду. Эта штука есть во многих тактических аптечках. Выглядит как фольга. часто желтого или металлического цвета.
- Передвигайте пострадавшего в горизонтальное положение.
- Эвакуируйте пострадавшего в безопасное место, где ему можно оказать помощь.
- Температуру в комнате, где будет находиться, пострадавший поддерживайте на уровне 28°C, если это возможно.
- Снимите мокрую одежду, обувь и носки.
- Накройте пострадавшего одеялами или чем-нибудь, что может их заменить и сохранять тепло.
- Используйте активное согревание с помощью нагретых одеял или того, что может их заменить, грелок, ветродуйки, теплой ванны, источников тепла (UFO).
Помните об угрозе ожогов!
Активно согревайте только тело, а не конечности! Согревание конечностей впереди тела может навредить!
Дайте выпить подогретой, но не горячей жидкости (40-45°C).
Вызовите медиков как можно скорее.
Профилактика траншейной стопы
Наиболее эффективным способом профилактики траншейной стопы является регулярная ротация. Пребывание в холодной и влажной среде не должно превышать 10-14 часов.
Одежда, особенно обувь, должны обеспечивать сохранение тепла и не должны давить.
В идеале обувь должна быть с хорошей мембраной, которая будет держать тепло, но избыток влаги – пропускать наружу. Но это далеко не всегда реально.
Ноги должны быть теплыми и сухими. Пароизоляционные сапоги могут быть эффективны для сохранения тепла и предотвращения намокания ног снаружи, но влага может накапливаться внутри них. Помните об этом.
Регулярно меняйте носки. Носки должны меняться не менее 2-3 раз в сутки.
Оставайтесь активными. Движения важны для поддержания адекватного кровообращения в конечностях. Старайтесь периодически двигать пальцами, стопой, голенью или всей ногой, когда это возможно. Не забывайте об этом.
Достаточное питание и питье. Это значительно снижает риск появления траншейной стопы.
Избегайте стресса. Он может вызвать резкое сужение сосудов. Что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения траншейной стопы. Адекватная подготовка к боевым условиям помогает избежать слишком сильного стресса.
Уход за кожей. Если у вас рана на стопе, ваша нога может быть более склонной к инфекции. Проверяйте свои ноги по крайней мере ежедневно на наличие инфекций или ухудшение симптомов.
Источник: Виктор Кирейко