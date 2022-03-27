Этой весной, когда днем ​​уже тепло, а ночью еще холодно, переодевать обувь несколько раз в день не могут ни военные, ни гражданские люди – не до того. Солдаты и бойцы теробороны, много времени проводящие в неблагоприятных погодных условиях, могут получить специфическое заболевание – траншейная (окопная) стопа.

— Самые благоприятные условия для возникновения заболевания температура воздуха от 0 до 15 ° C в течение более 10-16 часов, — пишет на своей странице в Facebook врач-ортопед Виктор Кирейко. — Но время может быть и меньше. Чаще поражаются ноги, но это состояние может возникнуть в любой части тела, в том числе и рук.

Симптомы траншейной стопы

Траншейная стопа имеет несколько стадий развития:

Первая стадия: продолжается, пока продолжается воздействие влаги и пониженной температуры.

Утрачивается чувствительность. Пораженная концовка может ощущаться “деревянной”.

Кожа бледная и холодная.

Из-за нарушения чувствительности ноги может нарушаться походка.

Вторая стадия: Начинается, когда пострадавший переходит в теплую среду. Продолжается от нескольких часов до нескольких дней.

Чувствительность все еще потеряна.

Кожа холодная.

На пораженном участке появляются бледно-синюшные пятна.

Может возникнуть некоторая отечность.

Нарушение походки все еще может сохраняться.

Третья стадия: Начинается внезапно.

Онемение конечности сменяется интенсивной болью, что резко усиливается даже при легком прикосновении к коже. Однако некоторые пораженные участки могут оставаться нечувствительными.

Кожа становится алой, отечной.

При сильном поражении могут появиться волдыри, но обычно явных повреждений кожи в этой стадии нет.

Четвертая стадия может длиться несколько недель, несколько лет или последствия могут сохраняться на всю дальнейшую жизнь.

Повышенная чувствительность пораженного участка к холоду. При кратковременном воздействии холода конечность может оставаться холодной в течение нескольких часов. Большинство пациентов имеют хроническую боль, как правило, в ответ на холод.

Небольшие участки могут продолжать оставаться нечувствительными.

Кожа при умеренном и легком поражении конечность выглядит нормальной.

Часто встречается гипергидроз (чрезмерная потливость).

При сильном поражении этой стадии могут проявиться некрозы мягких тканей. Что в сверхтяжелых случаях может привести даже к ампутации.

Что делать

Придя в расположение:

Снимите обувь и носки.

Тщательно вымойте ноги.

Согрейте ноги в теплой воде, температурой 39 ° -43 ° С в течение 5 минут.

Тщательно просушите кожу полотенцем.

Во время сна желательно, чтобы стопы были несколько выше туловища.

Во время сна и отдыха не надевайте носки.

Что нельзя делать

Не используйте мази, кремы, мел, зубной порошок, зубную пасту и другие вещи, не описанные в этом материале.

Не используйте горячую воду или слишком горячие согревающие предметы! Вы можете получить ожог! Важна не температура, а продолжительность действия тепла!

Не используйте открытый огонь для согревания! Чувствительность к температуре значительно снижена, и вы легко можете получить ожог!

Если нет теплой воды

Тщательно высушите кожу ног полотенцем, тканью, бумагой.

Согрейте пораженные участки, но не желательно, чтобы температура превышала 43 градуса.

Помните, что кожа на пораженных участках онемела, но вы не ощущаете температуру. При попытках нагреть ноги у костра, например, можно получить ожог.

Желательно приложить что-нибудь теплое к пораженным участкам хотя бы примерно соответствующей температуры.

Нет других носков

Желательно выполнять вышеперечисленные пункты, насколько это возможно.

Наличные носки высушите до того момента, когда они вам снова понадобятся.

Когда идти к врачу

К медицинскому работнику следует обратиться, когда:

есть признаки общего переохлаждения или отморожения

чувствуете симптомы второй стадии траншейной стопы

в течение приблизительно 30 минут после того, как вы вымыли, согрели и просушили ноги, кожа все равно остается холодной, онемевшей.

на пораженных участках бледность сменилась бледно – синюшными участками.

чувствуете явные признаки 3 стадии развития траншейной стопы (напомню она начинается через несколько часов после пребывания в тепле)

пораженная концовка стала алой, отечной. пораженная конечность начала болеть, боль резко усиливается даже при прикосновении к коже

возникли волдыри или присутствуют другие повреждения кожи.

Если вы увидели, что человек, которого вы пришли сменить на посту, замерз:

Не разрешайте пострадавшему ходить.

Накройте его термоизоляционным покрывалом, не снимая мокрую одежду. Эта штука есть во многих тактических аптечках. Выглядит как фольга. часто желтого или металлического цвета.

Передвигайте пострадавшего в горизонтальное положение.

Эвакуируйте пострадавшего в безопасное место, где ему можно оказать помощь.

Температуру в комнате, где будет находиться, пострадавший поддерживайте на уровне 28°C, если это возможно.

Снимите мокрую одежду, обувь и носки.

Накройте пострадавшего одеялами или чем-нибудь, что может их заменить и сохранять тепло.

Используйте активное согревание с помощью нагретых одеял или того, что может их заменить, грелок, ветродуйки, теплой ванны, источников тепла (UFO).

Помните об угрозе ожогов!

Активно согревайте только тело, а не конечности! Согревание конечностей впереди тела может навредить!

Дайте выпить подогретой, но не горячей жидкости (40-45°C).

Вызовите медиков как можно скорее.

Профилактика траншейной стопы

Наиболее эффективным способом профилактики траншейной стопы является регулярная ротация. Пребывание в холодной и влажной среде не должно превышать 10-14 часов.

Одежда, особенно обувь, должны обеспечивать сохранение тепла и не должны давить.

В идеале обувь должна быть с хорошей мембраной, которая будет держать тепло, но избыток влаги – пропускать наружу. Но это далеко не всегда реально.

Ноги должны быть теплыми и сухими. Пароизоляционные сапоги могут быть эффективны для сохранения тепла и предотвращения намокания ног снаружи, но влага может накапливаться внутри них. Помните об этом.

Регулярно меняйте носки. Носки должны меняться не менее 2-3 раз в сутки.

Оставайтесь активными. Движения важны для поддержания адекватного кровообращения в конечностях. Старайтесь периодически двигать пальцами, стопой, голенью или всей ногой, когда это возможно. Не забывайте об этом.

Достаточное питание и питье. Это значительно снижает риск появления траншейной стопы.

Избегайте стресса. Он может вызвать резкое сужение сосудов. Что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения траншейной стопы. Адекватная подготовка к боевым условиям помогает избежать слишком сильного стресса.

Уход за кожей. Если у вас рана на стопе, ваша нога может быть более склонной к инфекции. Проверяйте свои ноги по крайней мере ежедневно на наличие инфекций или ухудшение симптомов.

Источник: Виктор Кирейко