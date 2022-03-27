Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Советы

Траншейная стопа: к чему приводит длительное пребывание в холоде и влажной среде

27 марта 2022, 11:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
окопна стопа
Источник: Depositphotos

Этой весной, когда днем ​​уже тепло, а ночью еще холодно, переодевать обувь несколько раз в день не могут ни военные, ни гражданские люди – не до того. Солдаты и бойцы теробороны, много времени проводящие в неблагоприятных погодных условиях, могут получить специфическое заболевание – траншейная (окопная) стопа.

— Самые благоприятные условия для возникновения заболевания температура воздуха от 0 до 15 ° C в течение более 10-16 часов, — пишет на своей странице в Facebook врач-ортопед Виктор Кирейко. — Но время может быть и меньше. Чаще поражаются ноги, но это состояние может возникнуть в любой части тела, в том числе и рук.

Симптомы траншейной стопы

Траншейная стопа имеет несколько стадий развития:

Первая стадия: продолжается, пока продолжается воздействие влаги и пониженной температуры.

  • Утрачивается чувствительность. Пораженная концовка может ощущаться “деревянной”.
  • Кожа бледная и холодная.
  • Из-за нарушения чувствительности ноги может нарушаться походка.

Вторая стадия: Начинается, когда пострадавший переходит в теплую среду. Продолжается от нескольких часов до нескольких дней.

  • Чувствительность все еще потеряна.
  • Кожа холодная.
  • На пораженном участке появляются бледно-синюшные пятна.
  • Может возникнуть некоторая отечность.
  • Нарушение походки все еще может сохраняться.

Третья стадия: Начинается внезапно.

  • Онемение конечности сменяется интенсивной болью, что резко усиливается даже при легком прикосновении к коже. Однако некоторые пораженные участки могут оставаться нечувствительными.
  • Кожа становится алой, отечной.
  • При сильном поражении могут появиться волдыри, но обычно явных повреждений кожи в этой стадии нет.

Четвертая стадия может длиться несколько недель, несколько лет или последствия могут сохраняться на всю дальнейшую жизнь.

  • Повышенная чувствительность пораженного участка к холоду. При кратковременном воздействии холода конечность может оставаться холодной в течение нескольких часов. Большинство пациентов имеют хроническую боль, как правило, в ответ на холод.
  • Небольшие участки могут продолжать оставаться нечувствительными.
  • Кожа при умеренном и легком поражении конечность выглядит нормальной.
  • Часто встречается гипергидроз (чрезмерная потливость).

При сильном поражении этой стадии могут проявиться некрозы мягких тканей. Что в сверхтяжелых случаях может привести даже к ампутации.

Что делать

Придя в расположение:

  • Снимите обувь и носки.
  • Тщательно вымойте ноги.
  • Согрейте ноги в теплой воде, температурой 39 ° -43 ° С в течение 5 минут.
  • Тщательно просушите кожу полотенцем.
  • Во время сна желательно, чтобы стопы были несколько выше туловища.
  • Во время сна и отдыха не надевайте носки.

Что нельзя делать

  • Не используйте мази, кремы, мел, зубной порошок, зубную пасту и другие вещи, не описанные в этом материале.
  • Не используйте горячую воду или слишком горячие согревающие предметы! Вы можете получить ожог! Важна не температура, а продолжительность действия тепла!
  • Не используйте открытый огонь для согревания! Чувствительность к температуре значительно снижена, и вы легко можете получить ожог!

Если нет теплой воды

  • Тщательно высушите кожу ног полотенцем, тканью, бумагой.
  • Согрейте пораженные участки, но не желательно, чтобы температура превышала 43 градуса.
  • Помните, что кожа на пораженных участках онемела, но вы не ощущаете температуру. При попытках нагреть ноги у костра, например, можно получить ожог.
  • Желательно приложить что-нибудь теплое к пораженным участкам хотя бы примерно соответствующей температуры.

Нет других носков

  • Желательно выполнять вышеперечисленные пункты, насколько это возможно.
  • Наличные носки высушите до того момента, когда они вам снова понадобятся.

Когда идти к врачу

К медицинскому работнику следует обратиться, когда:

  • есть признаки общего переохлаждения или отморожения
  • чувствуете симптомы второй стадии траншейной стопы
  • в течение приблизительно 30 минут после того, как вы вымыли, согрели и просушили ноги, кожа все равно остается холодной, онемевшей.
  • на пораженных участках бледность сменилась бледно – синюшными участками.
  • чувствуете явные признаки 3 стадии развития траншейной стопы (напомню она начинается через несколько часов после пребывания в тепле)
  • пораженная концовка стала алой, отечной. пораженная конечность начала болеть, боль резко усиливается даже при прикосновении к коже
  • возникли волдыри или присутствуют другие повреждения кожи.

Если вы увидели, что человек, которого вы пришли сменить на посту, замерз:

  • Не разрешайте пострадавшему ходить.
  • Накройте его термоизоляционным покрывалом, не снимая мокрую одежду. Эта штука есть во многих тактических аптечках. Выглядит как фольга. часто желтого или металлического цвета.
  • Передвигайте пострадавшего в горизонтальное положение.
  • Эвакуируйте пострадавшего в безопасное место, где ему можно оказать помощь.
  • Температуру в комнате, где будет находиться, пострадавший поддерживайте на уровне 28°C, если это возможно.
  • Снимите мокрую одежду, обувь и носки.
  • Накройте пострадавшего одеялами или чем-нибудь, что может их заменить и сохранять тепло.
  • Используйте активное согревание с помощью нагретых одеял или того, что может их заменить, грелок, ветродуйки, теплой ванны, источников тепла (UFO).

Помните об угрозе ожогов!

Активно согревайте только тело, а не конечности! Согревание конечностей впереди тела может навредить!

Дайте выпить подогретой, но не горячей жидкости (40-45°C).

Вызовите медиков как можно скорее.

Профилактика траншейной стопы

Наиболее эффективным способом профилактики траншейной стопы является регулярная ротация. Пребывание в холодной и влажной среде не должно превышать 10-14 часов.

Одежда, особенно обувь, должны обеспечивать сохранение тепла и не должны давить.

В идеале обувь должна быть с хорошей мембраной, которая будет держать тепло, но избыток влаги – пропускать наружу. Но это далеко не всегда реально.

Ноги должны быть теплыми и сухими. Пароизоляционные сапоги могут быть эффективны для сохранения тепла и предотвращения намокания ног снаружи, но влага может накапливаться внутри них. Помните об этом.

Регулярно меняйте носки. Носки должны меняться не менее 2-3 раз в сутки.

Оставайтесь активными. Движения важны для поддержания адекватного кровообращения в конечностях. Старайтесь периодически двигать пальцами, стопой, голенью или всей ногой, когда это возможно. Не забывайте об этом.

Достаточное питание и питье. Это значительно снижает риск появления траншейной стопы.

Избегайте стресса. Он может вызвать резкое сужение сосудов. Что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения траншейной стопы. Адекватная подготовка к боевым условиям помогает избежать слишком сильного стресса.

Уход за кожей. Если у вас рана на стопе, ваша нога может быть более склонной к инфекции. Проверяйте свои ноги по крайней мере ежедневно на наличие инфекций или ухудшение симптомов.

Источник: Виктор Кирейко

Теги
поради лікаря
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь