Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали об особенностях и правильности ввода вакцинальных препаратов, чтобы они действительно сформировали иммунитет.

— Украинцы с детьми, которые из-за войны вынуждены были уехать в другие страны, иногда сталкиваются с тем, что вакцину, которую в родной стране детям кололи подкожно, в Европе вводят внутримышечно, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что вакцины вводят в организм разными путями. Чаще всего внутримышечно: взрослым в плечо, младенцам в бедро. Иногда вакцины вводят под кожу. Некоторые вакцины капают в рот или нос.

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Место введения является важным, ведь если вакцина попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Именно поэтому прививку не делают в ягодицу.

Как вводят разные вакцины: