Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали об особенностях и правильности ввода вакцинальных препаратов, чтобы они действительно сформировали иммунитет.
— Украинцы с детьми, которые из-за войны вынуждены были уехать в другие страны, иногда сталкиваются с тем, что вакцину, которую в родной стране детям кололи подкожно, в Европе вводят внутримышечно, — говорится в сообщении Минздрава.
Отмечается, что вакцины вводят в организм разными путями. Чаще всего внутримышечно: взрослым в плечо, младенцам в бедро. Иногда вакцины вводят под кожу. Некоторые вакцины капают в рот или нос.
Место введения является важным, ведь если вакцина попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Именно поэтому прививку не делают в ягодицу.
Как вводят разные вакцины:
- БЦЖ против туберкулеза — подкожно в плечо;
- КПК против кори, паротита и краснухи — подкожно в плечо, но внутримышечно тоже не ошибка;
- ГепВ против гепатита В, коклюшно-дифтерийно-столбнячную АКДП — внутримышечно, младенцам в бедро, детям 2+ в плечо;
- Hib против гемофильной инфекции, инактивированную полиомиелитную (ИПВ) и пневмококовую вакцину — внутримышечно, младенцам в бедро, детям 2+ в плечо;
- оральную против полиомиелита (ОПВ) — капают в рот из пипетки.