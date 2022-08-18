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Вакцинация

Чтобы сформировать иммунитет: в какое место и как правильно вводить вакцину

18 августа 2022, 12:18
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали об особенностях и правильности ввода вакцинальных препаратов, чтобы они действительно сформировали иммунитет.

— Украинцы с детьми, которые из-за войны вынуждены были уехать в другие страны, иногда сталкиваются с тем, что вакцину, которую в родной стране детям кололи подкожно, в Европе вводят внутримышечно, — говорится в сообщении Минздрава.

Отмечается, что вакцины вводят в организм разными путями. Чаще всего внутримышечно: взрослым в плечо, младенцам в бедро. Иногда вакцины вводят под кожу. Некоторые вакцины капают в рот или нос.

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Место введения является важным, ведь если вакцина попадет в жировую прослойку, иммунитет может не сформироваться. Именно поэтому прививку не делают в ягодицу.

Как вводят разные вакцины:

  • БЦЖ против туберкулеза — подкожно в плечо;
  • КПК против кори, паротита и краснухи — подкожно в плечо, но внутримышечно тоже не ошибка;
  • ГепВ против гепатита В, коклюшно-дифтерийно-столбнячную АКДП — внутримышечно, младенцам в бедро, детям 2+ в плечо;
  • Hib против гемофильной инфекции, инактивированную полиомиелитную (ИПВ) и пневмококовую вакцину — внутримышечно, младенцам в бедро, детям 2+ в плечо;
  • оральную против полиомиелита (ОПВ) — капают в рот из пипетки.

Источник
Минздрав
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