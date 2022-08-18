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Вакцинація

Щоб сформувати імунітет: в яке місце і як правильно вводити вакцину

18 Серпня 2022, 12:18
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про особливості та правильність введення вакцинальних препаратів, щоб вони дійсно сформували імунітет.

– Українці з дітьми, які через війну змушені були виїхати в інші країни, іноді стикаються з тим, що вакцину, яку в рідній країні дітям кололи підшкірно, в Європі вводять внутрішньом’язово, – йдеться в повідомленні МОЗ.

Зазначається, що вакцини вводять в організм різними шляхами. Найчастіше внутрішньом’язово: дорослим в плече, немовлятам в стегно. Іноді вакцини вводять під шкіру. Деякі вакцини капають в рот або ніс.

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Місце введення є важливим, адже якщо вакцина потрапить в жировий прошарок, імунітет може не сформуватися. Саме тому щеплення не роблять в сідницю.

Як вводять різні вакцини:

  • БЦЖ проти туберкульозу – підшкірно в плече;
  • КПК проти кору, паротиту та краснухи – підшкірно в плече, але внутрішньом’язово теж не помилка;
  • ГепВ проти гепатиту В, коклюшно-дифтерійно-правцеву АКДП – внутрішньом’язово, немовлятам в стегно, дітям 2 + в плече;
  • Hib проти гемофільної інфекції, інактивовану поліомієлітну (ІПВ) і пневмококову вакцину – внутрішньом’язово, немовлятам в стегно, дітям 2 + в плече;
  • оральну проти поліомієліту (ОПВ) — капають в рот з піпетки.

Джерело
МОЗ
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