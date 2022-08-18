Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про особливості та правильність введення вакцинальних препаратів, щоб вони дійсно сформували імунітет.
– Українці з дітьми, які через війну змушені були виїхати в інші країни, іноді стикаються з тим, що вакцину, яку в рідній країні дітям кололи підшкірно, в Європі вводять внутрішньом’язово, – йдеться в повідомленні МОЗ.
Зазначається, що вакцини вводять в організм різними шляхами. Найчастіше внутрішньом’язово: дорослим в плече, немовлятам в стегно. Іноді вакцини вводять під шкіру. Деякі вакцини капають в рот або ніс.
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Місце введення є важливим, адже якщо вакцина потрапить в жировий прошарок, імунітет може не сформуватися. Саме тому щеплення не роблять в сідницю.
Як вводять різні вакцини:
- БЦЖ проти туберкульозу – підшкірно в плече;
- КПК проти кору, паротиту та краснухи – підшкірно в плече, але внутрішньом’язово теж не помилка;
- ГепВ проти гепатиту В, коклюшно-дифтерійно-правцеву АКДП – внутрішньом’язово, немовлятам в стегно, дітям 2 + в плече;
- Hib проти гемофільної інфекції, інактивовану поліомієлітну (ІПВ) і пневмококову вакцину – внутрішньом’язово, немовлятам в стегно, дітям 2 + в плече;
- оральну проти поліомієліту (ОПВ) — капають в рот з піпетки.