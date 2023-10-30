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Похудеть без диет: следуйте простому правилу от врача

30 октября 2023, 15:56
Ольга Боднарчук редактор
Похудеть без диет: следуйте простому правилу от врача
Источник: Pixabay

Доктор медицинских наук Нихилеш Р. Секар поделился секретом похудения без жестких диет.

Эксперт уверяет, что именно последовательность способствует похудению. То есть нужно постоянно потреблять полезную пищу и увеличивать физическую активность ежедневно.

Важно есть здорово все время, избегать голода и ночных приемов пищи.

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Доктор Секар говорит, стоит создать план тренировок, и придерживаться его всегда.

Специалист уверяет, что нужно “делить” свою тарелку пополам. Первая половина должна полностью состоять из фруктов или овощей, вторая половина — белки и углеводы.

Также эксперт рассказал о правиле 80/20, оно означает, что 80% пищи — полезные продукты, а 20% — может быть все, что угодно.

Секар отмечает, к этому стоит относиться с умом, чтобы не было переедания.

Специалист подчеркнул, что не стоит стремиться терять более одного килограмма в неделю.

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Источник: Parade

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