Доктор медицинских наук Нихилеш Р. Секар поделился секретом похудения без жестких диет.

Эксперт уверяет, что именно последовательность способствует похудению. То есть нужно постоянно потреблять полезную пищу и увеличивать физическую активность ежедневно.

Важно есть здорово все время, избегать голода и ночных приемов пищи.

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Доктор Секар говорит, стоит создать план тренировок, и придерживаться его всегда.

Специалист уверяет, что нужно “делить” свою тарелку пополам. Первая половина должна полностью состоять из фруктов или овощей, вторая половина — белки и углеводы.

Также эксперт рассказал о правиле 80/20, оно означает, что 80% пищи — полезные продукты, а 20% — может быть все, что угодно.

Секар отмечает, к этому стоит относиться с умом, чтобы не было переедания.

Специалист подчеркнул, что не стоит стремиться терять более одного килограмма в неделю.

Источник: Parade