Доктор медичних наук Ніхілеш Р. Секар поділився секретом схуднення без жорстких дієт.

Експерт запевняє, що саме послідовність сприяє схудненню. Тобто потрібно постійно споживати корисну їжу та збільшувати фізичну активність щодня.

Важливо їсти здорово весь час, уникати голоду та нічних прийомів їжі.

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Доктор Секар каже, варто створити план тренувань, та дотримуватись його завжди.

Фахівець запевняє, що потрібно “ділити” свою тарілку навпіл. Перша половина повинна повністю складатися з фруктів або овочів, друга половина – білки та вуглеводи.

Також експерт розповів про правило 80/20, воно означає, що 80% їжі – корисні продукти, а 20% – може бути все, що завгодно.

Секар наголошує, до цього варто ставитися з розумом, щоб не було переїдання.

Спеціаліст підкреслив, що не варто прагнути втрачати більше одного кілограма на тиждень.

Джерело: Parade