В соцсетях распространяется информация со ссылкой якобы на авторитетные источники, что во время сна человек случайно проглатывает до восьми небольших пауков каждый год и не догадывается об этом. На самом деле это миф.

Этот вопрос не на шутку взволновал британцев после того, как Крис Коусли заявил, что едва не умер после укуса паука в небный язычок в задней части горла.

Утром после сна у него начался приступ удушья, и мужчину забрали в больницу.

По его словам, о том, что он мог стать жертвой паука, ему сказал фельдшер скорой, которая везла его в медучреждение. От того, мол, и горло отекло.

Почему именно это сказал пациенту фельдшер, неизвестно, поскольку врачи так и не установили причину удушья. Но эта история получила огласку и к ней присоединились ученые.

Зоолог Мэтт Уилкинсон из Кембриджского университета сомневается, что именно укус паука мог вызвать удушье.

— Пауки преимущественно избегают людей. Обычно они кусают человека только для защиты, — говорит Уилкинсон.

По его словам, среди наиболее агрессивных видов, обитающих в Британии — паук Черная вдова. Но он достаточно большой и если бы оказался у кого-то во рту, человек точно бы проснулся.

Поэтому информация о том, что во время сна в голову человека может заползти восемь пауков за год — это миф.

— Я знаю об убеждениях Криса Коусли, но мне нужны веские доказательства. Останки паука или место укуса. Я просто не могу представить, чтобы это сделал паук, — говорит зоолог.

Однако реальная опасность от пауков все же есть. Некоторые из них могут вызвать сильную аллергическую реакцию, которая проявляется воспалением кожи, повышенной потливостью. Пауки также могут инфицировать человека некоторыми болезнями.

Но все это не имеет никакого отношения к истории Криса Коусли. С ним, кстати, все в порядке.