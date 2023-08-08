У соцмережах поширюється інформація з посиланням нібито на авторитетні джерела, що під час сну людина випадково ковтає до восьми невеликих павуків щороку і не здогадується про це. Насправді це міф.

Це питання не на жарт схвилювало британців після того, як Кріс Коуслі заявив, що ледь не помер після укусу павука в піднебінний язичок в задній частині горла.

Вранці після сну у нього почався напад задухи, і чоловіка забрали до лікарні.

За його словами, про те, що він міг стати жертвою павука, йому сказав фельдшер швидкої, яка везла його в медзаклад. Від того, мовляв, і горло набрякло.

Чому саме це сказав пацієнту фельдшер, не відомо, оскільки лікарі так і не встановили причину задухи. Але ця історія набула розголосу, і до неї долучилися вчені.

Зоолог Метт Вілкінсон з Кембриджського університету сумнівається, що саме укус павука міг спричинити задуху.

– Павуки переважно уникають людей. Зазвичай вони кусають людину тільки для захисту, – каже Вілкінсон.

За його словами, серед найбільш агресивних видів, що мешкають в Британії – павук Чорна вдова. Але він досить великий, і якби опинився у когось в роті, людина точно б прокинулася.

Тому інформація про те, що під час сну в голову людини може заповзти вісім павуків за рік – це міф.

– Я знаю про переконання Кріса Коуслі, але мені потрібні вагомі докази. Рештки павука чи місце укусу. Я просто не можу уявити, щоб це зробив павук, – говорить зоолог.

Однак реальна небезпека від павуків усе-таки є. Деякі з них можуть викликати сильну алергічну реакцію, що проявляється запаленням шкіри, підвищеною пітливістю. Павуки також можуть інфікувати людину деякими хворобами.

Але все це не має жодного стосунку до історії Кріса Коуслі. З ним, до речі, усе гаразд.