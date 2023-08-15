За окном иногда +36, но жара не отменяет рабочую неделю и всевозможные неотложные дела.

Центр общественного здоровья напоминает, высокие температуры за окном опасны.

Солнечный удар — разновидность теплового удара, возникающая от перегрева головы прямым солнечным излучением.

При солнечном или тепловом ударе нарушается терморегуляция. Внутри тела температура может подниматься до +40 °C, что меняет все процессы на клеточном уровне.

Пять советов, которые помогут избежать солнечного и теплового ударов.

по возможности не выходите на улицу в наиболее жаркое время суток (пик активности Солнца приходится на 11:00-16:00);

поддерживайте прохладу в доме с помощью кондиционера, а при его отсутствии развесьте влажные полотенца в комнате, закрывайте окна;

отдавайте предпочтение легкой и свободной одежде, широкополым головным уборам, выбирайте натуральное постельное белье;

регулярно пейте воду, ведь важно поддерживать оптимальный водный баланс, не дожидаясь жажды;

избегайте жирной и горячей пищи, а также сладких, алкогольных и напитков с кофеином.

Если же вы почувствовали головную боль, слабость, началось интенсивное потоотделение, немедленно реагируйте.

Обычно, если переместиться в прохладное место, выпить воды, помыть прохладной водой лицо и воротниковую область шеи, очень быстро все пройдет.

Если же признаки перегрева не прошли за 30 минут, срочно обращайтесь за медицинской помощью.

Источник: Центр громадського здоров’я