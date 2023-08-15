За вікном подекуди +36, але спека не відміняє робочий тиждень і усілякі невідкладні справи.

Центр громадського здоров’я нагадує, високі температури за вікном небезпечні.

Сонячний удар – різновид теплового удару, що виникає від перегрівання голови прямим сонячним випромінюванням.

При сонячному чи тепловому ударі порушується терморегуляція. Усередині тіла температура може підніматися до +40 °C, що змінює всі процеси на клітинному рівні.

П’ять порад, які допоможуть уникнути сонячного і теплового ударів:

за можливості не виходьте на вулицю у найбільш спекотний час доби (пік активності Сонця припадає на 11:00-16:00);

підтримуйте прохолоду в домі за допомогою кондиціонера, а за його відсутності розвісьте вологі рушники в кімнаті, зачиняйте вікна;

віддавайте перевагу легкому та вільному одягу, крислатим головним уборам, обирайте натуральну постільну білизну;

регулярно пийте воду, адже важливо підтримувати оптимальний водний баланс, не чекаючи спраги;

уникайте жирної та гарячої їжі, а також солодких, алкогольних та напоїв з кофеїном.

Якщо ж ви відчули головний біль, слабість, почалося інтенсивне потовиділення, негайно реагуйте.

Зазвичай, якщо переміститися в прохолодне місце, випити води, помити прохолодною водою обличчя та комірцеву ділянку шиї, дуже швидко все мине.

Якщо ж ознаки перегрівання не пройшли за 30 хвилин, терміново звертайтеся за медичною допомогою.

Джерело: Центр громадського здоров’я