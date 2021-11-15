Группа исследователей недавно разработала новый способ доставки лекарств на основе нуклеиновых кислот с использованием метода, очень похожего на древнюю технику купирования. Эксперименты показывают, что этот метод на несколько порядков делает доставку вакцины более эффективной.

По мнению ученых, этот метод доставки лекарств на основе нуклеиновых кислот преодолевает нежелательные побочные эффекты и ценовые барьеры, но при этом остается эффективным, что могло бы повысить доступность вакцин, и не только против коронавируса, для регионов с ограниченными ресурсами.

Банки — это древний метод лечения, пришедший с Ближнего Востока и Китая. Он представляет собой прикладывание нагретых чашек к коже для создания отрицательного давления и увеличения кровообращения, что ускоряет процесс заживления.

С 1950 года врачи использовали банки в больницах Китая и других стран при таких состояниях, как акне, паралич лицевого нерва и одышка.

Хотя доказательств его пользы для здоровья недостаточно, авторы нового исследования все же решили изучить банки в качестве потенциального средства для вакцинации.

Чтобы протестировать метод, исследователи собрали две группы крыс и ввели им ДНК в верхние слои кожи. Одна группа получала лечение с помощью присоски, другая – с помощью инъекции.

Через 24 часа исследователи увидели, что экспрессия генов была обнаружена в восемь раз глубже под кожей у крыс, перенесших купирование банками, чем у тех, кто получал только инъекции ДНК.

Отметим, что за последние 20 лет ученые разработали ряд лекарств на основе нуклеиновых кислот, которые одновременно присутствуют во всех живых клетках, прежде всего в виде ДНК и РНК.

Лечение и вакцины, в которых используются нуклеиновые кислоты, действуют путем ингибирования, добавления, замены или редактирования ДНК и РНК в клетках-хозяевах.

Насколько хорошо действуют эти методы лечения и вакцинирования, зависит от того, насколько эффективно они могут быть доставлены в клетки хозяина. Например, при прямом введении в ткань большинство нуклеиновых кислот быстро разлагаются, если не защищены.

Covid-вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna представляют собой препараты именно на основе нуклеиновых кислот.

Исследователи пришли к выводу, что банки являются многообещающим методом доставки лекарств на основе нуклеиновых кислот. Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования, чтобы увидеть, может ли это сработать для доставки Covid-вакцины людям.

Пока идут жаркие дискуссии о справедливом распределении вакцин против коронавирусной инфекции между бедными и богатыми странами, мир может охватить другая напасть – дефицит шприцев, первейшего инструмента для вакцинальных инъекций.

Источник: MedicalNewsToday