Група дослідників нещодавно розробила новий спосіб доставки ліків на основі нуклеїнових кислот з використанням методу, дуже схожого на давню техніку купірування. Експерименти показують, що цей метод на кілька порядків робить доставку вакцини більш ефективною.

На думку вчених, цей метод доставки ліків на основі нуклеїнових кислот долає небажані побічні ефекти і цінові бар’єри, але при цьому залишається ефективним, що могло б підвищити доступність вакцин, і не тільки проти коронавірусу, для регіонів з обмеженими ресурсами.

Банки – це древній метод лікування, що прийшов з Близького Сходу і Китаю. Він являє собою прикладання нагрітих чашок до шкіри для створення негативного тиску і збільшення кровообігу, що прискорює процес загоєння.

З 1950 року лікарі використовували банки в лікарнях Китаю та інших країн при таких станах, як акне, параліч лицьового нерву і задишка.

Хоча доказів його користі для здоров’я недостатньо, автори нового дослідження все ж вирішили вивчити банки в якості потенційного засобу для вакцинації.

Щоб протестувати метод, дослідники зібрали дві групи щурів і ввели їм ДНК у верхні шари шкіри. Одна група отримувала лікування за допомогою присоски, інша – за допомогою ін’єкції.

Через 24 години дослідники побачили, що експресія генів була виявлена у вісім разів глибше під шкірою у щурів, які перенесли купірування банками, ніж у тих, хто отримував тільки ін’єкції ДНК.

Відзначимо, що за останні 20 років вчені розробили ряд ліків на основі нуклеїнових кислот, які одночасно присутні у всіх живих клітинах, перш за все у вигляді ДНК і РНК.

Лікування та вакцини, в яких використовуються нуклеїнові кислоти, діють шляхом інгібування, додавання, заміни або редагування ДНК і РНК в клітинах-господарях.

Наскільки добре діють ці методи лікування і вакцинації залежить від того, наскільки ефективно вони можуть бути доставлені в клітини господаря. Наприклад, при прямому введенні в тканину більшість нуклеїнових кислот швидко розкладаються, якщо не захищені.

Covid-вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna являють собою препарати саме на основі нуклеїнових кислот.

Дослідники дійшли висновку, що банки є перспективним методом доставки ліків на основі нуклеїнових кислот. Тим не менш, необхідні подальші дослідження, щоб побачити, чи може це працювати для доставки Covid-вакцини людям.

Доки тривають палкі дискусії щодо справедливого розподілу вакцин проти коронавірусної інфекції між бідними і багатими країнами, світ може охопити інша напасть – дефіцит шприців, найпершого інструменту для вакцинальних ін’єкцій.

Джерело: MedicalNewsToday