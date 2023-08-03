Команда ученых из США и Мексики в ходе исследования выяснила, что орех пекан эффективно помогает бороться с лишними килограммами и лечить сахарный диабет.
Исследователи подсчитали, что человек весом около 59 кг должен потреблять 22-25 шт. орехов пекан в день, чтобы получить пользу для здоровья.
Ученые обнаружили, что орехи увеличивают расход энергии и уменьшают дисбактериоз (дисбаланс микрофлоры кишечника).
Предполагается, что орехи пекан также влияют на слабовыраженное воспаление, которое может перейти в хроническое и привести к развитию различных распространенных заболеваний.
По словам исследователей, пекан следует рассматривать как “суперпродукт”, который можно либо употреблять отдельно, либо как дополнительный ингредиент, либо в составе пищевой добавки.
Из всех орехов пекан считается наиболее жиронасыщенным. Пекан богат витаминами А, В, С, Е, а также содержит микроэлементы: железо, кальций, фосфор, магний, калий, цинк. Витамины А и Е хорошо усваиваются из пекана, поскольку являются жирорастворимыми. Они улучшают состояние кожи, ногтей и волос.
Источник: Researchgate
Фото: сгенерировано ИИ