Команда вчених зі США та Мексики під час дослідження з’ясувала, що горіх пекан ефективно допомагає боротися із зайвими кілограмами та лікувати цукровий діабет.

Дослідники підрахували, що людина вагою близько 59 кг має споживати 22-25 шт. горіхів пекан на день, щоб отримати користь для здоров’я.

Вчені виявили, що горіхи збільшують витрату енергії та зменшують дисбактеріоз (дисбаланс мікрофлори кишечника).

Передбачається, що горіхи пекан також впливають на слабко виражене запалення, яке може перейти в хронічне і призвести до розвитку різних поширених захворювань.

За словами дослідників, пекан слід розглядати як “суперпродукт”, який можна або вживати окремо, або як додатковий інгредієнт, або в складі харчової добавки.

З усіх горіхів пекан вважається найбільш жиронасиченим. Пекан багатий на вітаміни А, В, С, Е, а також містить мікроелементи: залізо, кальцій, фосфор, магній, калій, цинк. Вітаміни А і Е добре засвоюються з пекана, оскільки є жиророзчинними. Вони покращують стан шкіри, нігтів і волосся.

Джерело: Researchgate

Фото: згенеровано ШІ