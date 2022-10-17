Практикующий офтальмолог и участник реалити Нового канала Пара на миллион Андрей Дзюба рассказал, почему появляются под глазами темные круги и как от них избавиться.

— Причина появления темных кругов под глазами состоит в том, в веках расположены кровеносные сосуды, а кожа там самая тонкая, — объяснил медик.

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Как убрать темные круги под глазами

Нейтрализовать кровеносные сосуды можно с помощью кофеина. Он действует как мочегонное средство, помогает вывести жидкость из вашего организма. А еще кратковременно сужает ваши сосуды и делает круги менее заметными.

Также можете положить на глаза влажный чайный пакетик. Кофеин впитывается кожей, именно поэтому некоторые препараты и кремы от темных кругов имеют его в своем составе.

Ваши веки и кровеносные сосуды внутри век очень восприимчивы к различным аллергенам. Аллергические реакции вызываются таким веществом как гистамин, который расширяет кровеносные сосуды. Это провоцирует выделение большого количества жидкости, которая накапливается и образует мешки под глазами.

Многие иногда путают их с темными кругами вокруг глаз. Это не одно и то же, но лечение очень похоже.

Чтобы предотвратить разрушение кожи век, используйте солнцезащитные кремы или очки, потому что длительное воздействие солнца на кожу может постепенно ее разрушать.

Используйте увлажняющие кремы для поддержки и укрепления тканей. Также параллельно обратитесь за консультацией к дерматологу.

Старайтесь высыпаться. В норме сон должен длиться 7-9 часов. Причем пробуйте спать под небольшим наклоном, чтобы жидкость, которая накапливается вокруг ваших глаз, могла стекать вниз.

Еще одна причина – гиперпигментация. Самостоятельно это устранить трудно, ведь некоторые люди от природы имеют большое количество пигмента вокруг глаз. Здесь можете использовать мейкап или проконсультироваться с дерматологом относительно лазерных методов лечения.