Практикуючий офтальмолог і учасник реаліті Нового каналу Пара на мільйон Андрій Дзюба розповів, чому з’являються під очима темні кола і як їх позбутися.

– Причина появи темних кіл під очима полягає в тому, у повіках розташовані кровоносні судини, а шкіра там найтонша, – пояснив медик.

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Як прибрати темні кола під очима

Нейтралізувати кровоносні судини можна за допомогою кофеїну. Він діє як сечогінний засіб, допомагає вивести рідину з організму. А ще короткочасно звужує судини і робить кола менш помітними.

Також можете покласти на очі вологий чайний пакетик. Кофеїн вбирається шкірою, саме тому деякі препарати і креми від темних кіл мають його в своєму складі.

Ваші повіки і кровоносні судини всередині повік дуже сприйнятливі до різних алергенів. Алергічні реакції викликаються такою речовиною як гістамін розширює кровоносні судини. Це провокує виділення великої кількості рідини, яка накопичується і утворює мішки під очима. Іноді їх плутають з темними колами навколо очей. Це не одне і те ж, але лікування дуже схоже.

Щоб запобігти руйнуванню шкіри повік, використовуйте сонцезахисні креми або окуляри, тому що тривалий вплив сонця на шкіру може поступово її руйнувати.

Використовуйте зволожуючі креми для підтримки і зміцнення тканин. Також паралельно зверніться за консультацією до дерматолога.

Намагайтеся висипатися. У нормі сон повинен тривати 7-9 годин. Причому пробуйте спати під невеликим нахилом, щоб рідина, яка накопичується навколо ваших очей, могла стікати вниз.

Ще одна причина – гіперпігментація. Самостійно це усунути важко, адже деякі люди від природи мають велику кількість пігменту навколо очей. Тут можете використовувати макіяж або проконсультуватися з дерматологом щодо лазерних методів лікування.