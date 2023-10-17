Многие люди замечают низкую температуру тела при случайном измерении или даже во время болезни. Это явление может быть нормой, оно же может свидетельствовать о медицинских проблемах.

Врач-инфекционист Диана Власова прокомментировала причины низкой температуры и дала советы, как ее повысить.

Причины низкой температуры — 35,5°С

Состояние, когда низкая температура менее 35°С держится долгое время, называется гипотермия.

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А вот температура тела от 35°С до 37°С считается нормой.

Однако низкая и высокая температура – понятия относительные, они являются индивидуальными.

Если вы плохо себя чувствуете с температурой 35,5°С, это означает, что она для вас низкая.

— Снижение температуры тела может быть как следствием окружающих факторов, так и указывать на проблемы со здоровьем, — отмечает врач.

Переохлаждение может возникнуть при долгом пребывании на холоде без надлежащей одежды, а также в холодном водоеме.

— Передозировка лекарствами (в частности нестероидными противовоспалительными или жаропонижающими) и наркотическими веществами может нарушать терморегуляцию тела и вызывать снижение температуры, — говорит эксперт.

С возрастом терморегуляция тела может становиться менее эффективной, и люди постарше могут спокойно жить с температурой 35,5-36,0°С.

Также у маленьких детей до года – плохая терморегуляция, поэтому их температура может снижаться.

На какие болезни может указывать низкая температура

Низкая температура может быть признаком болезней щитовидной железы, например, гипотиреоза.

— Гипотиреоз — это заболевание щитовидной железы, когда она вырабатывает недостаточно тироксина — гормона, участвующего во многих процессах. Это может привести к снижению температуры тела, усталости и другим симптомам, — добавляет Диана.

Температура ниже 35,5°С может указывать на некоторые инфекции и сепсис.

— Некоторые инфекции, такие как сепсис, могут приводить к снижению температуры тела, но это плохой прогностический показатель, если происходит без адекватного лечения, — рассказывает специалист.

Если сахар в крови плохо контролируется, довольно часто сахарный диабет поражает сосуды и нервы, из-за чего нарушается терморегуляция.

Некоторые сердечно-сосудистые заболевания могут приводить к недостаточному кровоснабжению мышц и потере тепла, что приводит к снижению температуры тела.

Что делать при температуре 35,5°С

Если вы обнаружили у себя низкую температуру тела, постарайтесь поднять ее.

— Повышение пониженной температуры тела является очень важным, ведь при низкой температуре кровь медленнее транспортируется организмом, и могут возникать тромбы, — подчеркивает медик.

Наденьте одежду, которая будет сохранять тепло тела: термобелье, одежду, которая плотно прилегает к телу.

Выпейте горячего чая, кофе или съешьте теплый суп.

Легкая физическая активность способна улучшить обмен тепла в организме. Однако будьте осторожны, тренируйтесь безопасно.

— Двигайтесь, когда это возможно. Легкие упражнения и движения могут помочь улучшить кровообращение и выработку тепла в организме, — говорит врач.

Примите горячие водные процедуры (душ, ванна), это быстро нагреет ваше тело.

Укройтесь теплым одеялом, чтобы температура нормализовалась во время сна.

Если эти пункты не помогли вам повысить температуру тела, не медлите, обратитесь к врачу, это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.