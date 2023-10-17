Багато людей помічають низьку температуру тіла за випадкового вимірювання чи навіть під час хвороби. Це явище може бути нормою, та воно ж може свідчити про медичні проблеми.

Лікарка-інфекціоніст Діана Власова прокоментувала причини низької температури і дала поради, як її підвищити.

Причини низької температури – 35,5°С

Стан, коли низька температура менше 35°С тримається довгий час, називається гіпотермією.

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А загалом температура тіла від 35°С до 37°С вважається нормою.

Однак низька та висока температура – поняття відносні, вони є індивідуальними.

Якщо ви погано почуваєтеся з температурою 35,5°С, це означає, що вона для вас низька.

– Зниження температури тіла може бути як наслідком навколишніх факторів, так і вказувати на проблеми зі здоров’ям, – зазначає лікар.

Переохолодження може виникнути після довгого перебування на холоді без належного одягу, а також у холодній водоймі.

– Передозування ліками (зокрема нестероїдними протизапальними чи жарознижувальними) та наркотичними речовинами може порушувати терморегуляцію тіла і спричиняти зниження температури, – каже експертка.

З віком терморегуляція тіла може ставати менш ефективною, тож старші люди можуть спокійно жити з температурою 35,5-36,0°С.

Також маленькі діти до року мають погану терморегуляцію, тому їхня температура може знижуватися.

На які хвороби може вказувати низька температура

Низька температура може бути ознакою хвороб щитоподібної залози, наприклад, гіпотиреозу.

– Гіпотиреоз – це захворювання щитоподібної залози, коли вона виробляє недостатньо тироксину – гормону, що бере участь у багатьох процесах. Це може призвести до зниження температури тіла, втоми та інших симптомів, – додає Діана.

Температура нижче 35,5°С може вказувати на деякі інфекції та сепсис.

– Деякі інфекції, як-от сепсис, можуть призводити до зниження температури тіла, але це поганий прогностичний показник, якщо відбувається без адекватного лікування, – розповідає фахівчиня.

Якщо цукор у крові погано контролюється, досить часто цукровий діабет вражає судини й нерви, через що порушується терморегуляція.

Деякі серцево-судинні захворювання можуть призводити до недостатнього кровопостачання м’язів і втрати тепла, що призводить до зниження температури тіла.

Що робити за температури 35,5°С

Якщо ви виявили у себе низьку температуру тіла, намагайтеся підняти її.

– Підвищення зниженої температури тіла є дуже важливим, адже при низькій температурі кров повільніше транспортується організмом, і можуть виникати тромби, – наголошує медикиня.

Вдягніть одяг, який зберігатиме тепло тіла: термобілизну, одяг, який щільно прилягає до тіла.

Випийте гарячого чаю, кави або з’їжте теплий суп.

Легка фізична активність здатна покращити обмін тепла в організмі. Проте будьте обережними, тренуйтеся безпечно.

– Рухайтеся, коли це можливо. Легкі вправи та рухи можуть допомогти покращити кровообіг і вироблення тепла в організмі, – каже лікарка.

Зробіть гарячі водні процедури (душ, ванна), це швидко нагріє ваше тіло.

Вкрийтеся теплою ковдрою, щоб температура нормалізувалася під час сну.

Якщо ці пункти не допомогли вам підвищити температуру тіла, не зволікайте, зверніться до лікаря, це може свідчити про проблеми зі здоров’ям.