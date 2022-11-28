Она мать пилота Степана Тарабалки – Героя Украины, который в марте погиб во время воздушных боев на Житомирщине.

На средства, которые государство дало женщине ввиду смерти сына, основала оздоровительный центр Тепло крылатой души в селе Ценява на Коломыйщине. Когда-то это была усадьба польского пана, затем туберкулезная больница, а ныне — реабилитационный центр для военных.

Врачей на всех не хватает

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Просторный зал, чистые белые стены и несколько специальных тренажеров. Здесь уже занимаются с армейцами.

— Ложимся, ставим руки на ширине плеч, поднимаемся, прогибаем спину вниз, а затем плавно садимся на колени, руки кладем на пол перед собой, опускаемся и перекатываемся своим весом на ножки. И делаем выдох, – размеренно отдает команды Иван Захаркив, реабилитолог и мануальный терапевт.

Он работает в Коломые, это город в 10 км от села, где расположен центр. Обычно Иван занимается с детьми: с ДЦП, нарушением опорного аппарата, разными видами сколиоза. Но он хорошо знает, что спины у взрослых – самый слабый участок тела.

– Здоровой спины нет ни у кого: ни у вас, ни у меня, ни у военного. Наша спина состоит из позвонков, они сжимаются и постоянно давят на позвоночник, а буквально несколько упражнений максимально разгружают спину, – добавляет Иван.

Показывает воинам пять простейших упражнений, и они спасают их натруженные от бронежилетов спины. Облегчение будет после 4-5 занятия, обещает тренер. Солдаты послушно выполняют упражнения, ведь знают, как тяжело бывает унять боль.

— У меня была больная спина еще до того, как начались боевые действия. И очень хорошо, что есть такие люди, которые создают центры, оказывающие нам помощь. Хотелось бы, чтобы больше было разных центров, и не только по спине, — говорит военнослужащий Василий.

Василий — доброволец. 1 марта он уже был в военной части. Далее Киевщина, Донбасс. Сейчас в Прикарпатье реабилитируется после ранения.

— Сама атмосфера в этом центре и помогает ребятам с реабилитацией для спины, и оказывает психологическую помощь. Им нужен покой, чтобы они могли немного отдохнуть, морально отдохнуть от всего, что там видели, — уверен мужчина.

Василий деликатно обходит тему войны, но признается, что поддержка солдатам нужна как никогда.

Сначала армейцам разогревают мышцы спины и суставы, а затем с помощью специальных устройств растягивают позвоночник.

– 60% болей в спине – это психосоматика, – объясняет Виталий Надурак. Он в центре главный, отвечает за назначение процедур и поиск специалистов по реабилитации. — Сегодня проводили осмотр военнослужащих и увидели диагнозы — грыжи шейного отдела позвоночника.

Это большая редкость, но у них это есть. Просматривая диагнозы этих военнослужащих, Виталий спрашивает, как с такой спиной взяли на войну. Но все они — добровольцы. И, несмотря на такие проблемы со спиной, все равно воюют.

И врачи готовы их лечить. Первые 12 военнослужащих уже начали реабилитацию.

– Берем военнослужащих после ранений. Будем заниматься разработкой суставов, приводить в тонус мышцы, атрофированные и искалеченные. Также широко будем заниматься лечением спин военнослужащих, которые наносились бронежилетов. И действительно, у них очень большие проблемы, — добавляет Виталий.

Необходимое оборудование закупили благотворители. Но этого мало, нужны еще беговые дорожки и орбитрек – это поможет разогревать суставы. Также необходимо физиотерапевтическое оборудование, где можно было бы разогревать парафин и озокерит.

– Занимаемся оздоровлением наших ребят. Согласились, потому что понимаем, какое большое дело делают они, и хочется быть полезным для них, и также делать что-то для нашей победы, — пока говорит с нами, Наталия Никитчик искусными движениями массирует спину военного.

Наталия — из Днепропетровщины. Дома имела частную практику. Массажные столы, которые удалось вывезти из-под обстрелов, женщина передала в центр и будет помогать армейцам. Массажи делают, чтобы расслабить мышцы. Нужно пройти не менее 10-12 сеансов.

— Отлично, чтобы с массажем в сочетании работала фитобочка – забрасываются травы, они кипятятся, выделяется аромат. Ароматерапия в сочетании с разогревом тела, массажем, разработкой суставов, и результаты нашей работы будут гораздо лучше, — добавляет женщина.

Здесь лечат не только тело, но и душу. На войне эту функцию заменяют капелланы, а в центре работают психолог и психиатр.

– Если уже есть ПТСР, нужно лечить. И лечить нужно тогда, когда расстройство обнаружили. Если ждать окончания войны, это человека приведет в еще большую травму. И тогда может дойти до психиатрии, — объясняет практический психолог Романна Белимская.

Двери открыты. Надо стучать, порой сильно

Все работники центра – волонтеры, а это около полусотни специалистов. Они разделили между собой работу, чтобы центр мог существовать. Потому что никакого финансирования нет – все за счет неравнодушных. В его создании участвовали не только всем селом, но и общиной.

— Это с помощью старосты села и всех жителей, и работников школы, садика, моих знакомых, друзей. Мы делали такие толоки и не раз убирали и убирали. Это была бесконечная уборка, потому что три года здесь ничего не делалось, – рассказывает Наталия Тарабалка, мать Героя Украины.

По словам женщины, самые большие сложности – это самой не пасть духом в любой ситуации. Но благодаря всем, кто в нее верил и кто помогал, кто шагал, кто поддерживал — и консультациями, и физически, и материально, и из-за границы — она справилась.

К каждому солдату Наталия относится как к сыну. Именно в память о родном погибшем сыне она создала этот центр. И останавливаться не собирается, ищет разные гранты и финансирование, чтобы он существовал.

Волонтеры из Польши, Австрии, Португалии и украинцы, несмотря на войну, делают все, что могут. О работе оздоровительного центра узнают благодаря слухам. Бесплатно ремонтируют кондиционеры, проводят электричество. Волонтеры из Харькова передали розетки-выключатели, в помещении без оплаты переделали печки – каждый своим вкладом приобщается к доброму делу.

— Много появилось знакомых людей, которые стали очень близкими. Есть такие, кто не останавливается помогать, а есть такие, что, возможно, нужно пару раз обратиться. Но это дает мне возможность понимания, если что-то не получилось сразу, значит, просто не в ту дверь шла. И я делаю еще одну попытку, – говорит Наталия.

Здесь хотят провести реконструкцию здания, на втором этаже увеличить количество палат, расширить столовую, обустроить волейбольное и футбольное поля, и даже построить бассейн.

Вокруг центра — большая территория и уже облагороженный парк, рядом пруды, поэтому армейцы точно будут иметь место для размышлений наедине. В будущем планируется организовать стационарное лечение.

Но главное — реабилитацию будут проходить не только военные, но и их семьи. И те, кто на войне потерял самых родных.

– Остаться наедине с этим горем — слишком сложно и трудно, и не всегда рядом люди, которые могут понять и поддержать. Необходимость такого центра стала очевидна, когда для семей погибших начали организовывать реабилитационные встречи. Было ощущение, что в кругу людей с общей болью тебе гораздо легче, не надо слов. Ты по глазам видишь друг друга, видишь сердце и душу, и пытаешься поддержать друг друга, – признается Наталия.

Фото: Ирина Тимчишин