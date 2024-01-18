Руководитель единственной в Украине клиники, которая предлагает терапию кетамином в отношении украинских военных, Владислав Матреницкий рассказал об успешном опыте применения этого препарата для обезболивания для лечения ПТСР и других расстройств психики.

История вопроса

Кетамин легален в Украине в качестве средства для лечения психических заболеваний с 2017 года. Использование психоделиков для лечения тревоги и депрессии имеет гораздо более давнюю историю и исследовалось в Америке в 1950-60-х годах.

После движения хиппи это лечение вышло из-под политической поддержки. Некоторое время психоделики приравнивались к таким серьезным наркотикам, как героин. Но во многих странах за последнее десятилетие они пережили ренессанс.

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Опыт лечения кетамином

По словам Матреницкого, он лечил около 300 пациентов, страдающих резистентной к лечению депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) или тревогой. Растет доля солдат, которые обращаются за лечением в частном порядке.

Сообщается, что 40-минутный сеанс в клинике доктора Матреницкого стоит 4 000 гривен ($105), хотя некоторым воинам клиника оказывает лечение бесплатно. Типичный курс длится от двух до шести занятий. Доза кетамина — 0,5 мг на килограмм массы тела — вводится капельно.

Результаты лечения кетамином

Врач отмечает, что около трети его пациентов, получающих кетамин, демонстрируют очень хорошие результаты, а еще треть достаточно хорошие. Плохие реакции редки и обычно проявляются в виде панических атак. Это сигнал прекратить введение препарата.

При этом медик отмечает замедление доступа к кетаминовой терапии и лоббирует ее более широкое распространение.

Улучшить боевые качества

По словам военного психолога и медика Игоря Холодило, в Украине следует использовать психоделики для улучшения боевых качеств. Специалист видит два применения.

Первый он называет декомпрессией, чтобы предотвратить развитие депрессии у бойцов на передовой. Второй — ритуал подготовки солдат к возможности смерти.

— Об этом думает каждый солдат, отправляющийся на передовую. Некоторых из них это парализует, — говорит психолог.

По его словам, солдат, который принимает на себя риск смерти, является гораздо более эффективным воином и имеет больше шансов выжить.

Мнение экспертов

По словам независимых экспертов, идея использования психоактивных препаратов для помощи солдатам в бою поднимает тревожные моральные проблемы.

По мнению аналитиков, армия все еще далека от формального внедрения кетаминотерапии, не говоря уже о ее предоставлении военнослужащим, которые сегодня на свой страх и риск проводят подобные эксперименты.