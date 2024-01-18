Керівник єдиної в Україні клініки, яка пропонує терапію кетаміном щодо українських військових, Владислав Матреницький розповів про успішний досвід застосування цього препарату для знеболювання для лікування ПТСР та інших розладів психіки.

Історія питання

Кетамін легальний в Україні як засіб для лікування психічних захворювань з 2017 року. Використання психоделіків для лікування тривоги і депресії має набагато давнішу історію і досліджувалося в Америці в 1950-60-х роках.

Після руху хіпі це лікування вийшло з-під політичної підтримки. Деякий час психоделіки прирівнювалися до таких серйозних наркотиків, як героїн. Але в багатьох країнах за останнє десятиліття вони пережили ренесанс.

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Досвід лікування кетаміном

За словами Матреницького, він лікував близько 300 пацієнтів, які страждають на резистентну до лікування депресію, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) або тривогу. Зростає частка солдатів, які звертаються за лікуванням у приватному порядку.

Повідомляється, що 40-хвилинний сеанс у клініці доктора Матреницького коштує 4 000 гривень ($105), хоча деяким воїнам клініка надає лікування безкоштовно. Типовий курс триває від двох до шести занять. Доза кетаміну – 0,5 мг на кілограм маси тіла – вводиться крапельно.

Результати лікування кетаміном

Лікар зазначає, що близько третини його пацієнтів, які отримують кетамін, демонструють дуже хороші результати, а ще третина – досить хороші. Погані реакції рідкісні й зазвичай проявляються у вигляді панічних атак. Це сигнал припинити введення препарату.

При цьому медик наголошує на уповільненні доступу до кетамінової терапії та лобіює її ширше поширення.

Покращити бойові якості

За словами військового психолога та медика Ігоря Холодила, в Україні слід використовувати психоделіки для покращення бойових якостей. Фахівець бачить два застосування.

Перше він називає декомпресією, щоб запобігти розвитку депресії у бійців на передовій. Друге – ритуал підготовки солдатів до можливості смерті.

– Про це думає кожен солдат, який вирушає на передову. Деяких із них це паралізує, – каже психолог.

За його словами, солдат, який приймає на себе ризик смерті, є набагато ефективнішим воїном і має більше шансів вижити.

Думка експертів

За словами незалежних експертів, ідея використання психоактивних препаратів для допомоги солдатам у бою порушує тривожні моральні проблеми.

На думку аналітиків, армія все ще далека від формального впровадження кетамінотерапії, не кажучи вже про її надання військовослужбовцям, які сьогодні на свій страх і ризик проводять подібні експерименти.