Covid-19 может инфицировать инсулин-продуцирующие клетки поджелудочной железы и изменять их функцию, что потенциально объясняет, почему у некоторых ранее здоровых людей развивается диабет после заражения вирусом.

Врачи все больше обеспокоены растущим числом пациентов, у которых диабет развился либо во время заражения коронавирусом, либо вскоре после выздоровления.

Для объяснения этого выдвигались различные теории. Во-первых, вирус заражает клетки поджелудочной железы через тот же рецептор, который находится на поверхности клеток легких, и препятствует их способности вырабатывать инсулин — гормон, помогающий организму регулировать уровень глюкозы в крови.

Альтернативно, чрезмерно обильный ответ антител на вирус может случайно повредить клетки поджелудочной железы, или воспаление в другом месте тела может сделать ткани менее чувствительными к инсулину.

Чтобы провести расследование, ученые проверили различные клетки и органоиды — выращенные в лаборатории кластеры клеток, имитирующие функции органов, — чтобы определить, какие из них могут быть инфицированы Covid-19. Результаты показали, что органоиды легких, толстой кишки, сердца, печени и поджелудочной железы могут быть инфицированы, как и клетки мозга, продуцирующие дофамин.

Дальнейшие эксперименты также выявили, что инсулин-продуцирующие бета-клетки в поджелудочной железе также были восприимчивы: после заражения эти клетки производили меньше инсулина, а также гормонов, обычно вырабатываемых разными клетками поджелудочной железы.

— Мы называем это трансдифференцировкой. Это когда клетки словно меняют свою судьбу, — объясняет профессор Шуибинг Чен.

По его словам, вместо того, чтобы быть хардкорными бета-клетками, которые секретируют много инсулина, они начинают смешивать разные гормоны. Это может дать более глубокое понимание патологических механизмов Covid-19.

Пока неясно, сохранятся ли изменения, вызванные Covid-инфекцией, надолго. Дело в том, что у некоторых бывших пациентов отделений интенсивной терапии, у которых был очень нестабильный уровень глюкозы в крови, в итоге этот показатель нормализовался после выздоровления.

Отдельное исследование ученых из Университета Сиены в Италии также подтвердило, что Covid-19 атакует клетки поджелудочной железы. Они также продемонстрировали, что уровни белка ACE2 увеличиваются при воспалительных состояниях. Это означает, что эти инсулин-продуцирующие бета-клетки могут быть даже более восприимчивыми к вирусной инфекции при воспалении.

Это может означать, что люди с существующим диабетом или преддиабетом подвергаются большему риску дисфункции поджелудочной железы, если они заразятся Covid-19.

Эти исследования, по-видимому, последовательно подтверждают биологическое обоснование идеи о том, что Covid-19 может увеличить риск развития диабета у людей, которые предрасположены к нему. Либо болезнь может развиться с нуля, резюмируют ученые.