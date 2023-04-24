Энергетики без сахара не дают тонизирующего эффекта

Энергетические напитки с низким содержанием сахара или его заменителями — фруктозой и глюкозой, не дают тонизирующего эффекта.

Как свидетельствуют исследования ученых, длительный эффект бодрости и восстановления сил дает сочетание всех компонентов энергетика — кофеина, таурина и сахара. Именно это сочетание обеспечивает улучшение физических, умственных способностей и восстановление сил и концентрации внимания после употребления энергетического напитка.

Ученые отрицают, что энергетические напитки без сахара более полезные и эффективные. По их мнению, употребление кофеина без сахара будет иметь слабый и непродолжительный эффект.

По словам известного блогера и волонтера Любови Бойко, энергетики востребованы среди украинских военных, которым надо быть постоянно в тонусе. Поэтому для них критически важно, чтобы энергетический напиток обеспечивал максимально мощный и длительный тонизирующий эффект.

— Энергетические напитки — это энергия и бодрость, которые жизненно необходимы ребятам на фронте. Но, пообщавшись со знакомым, специалистом по пищевым технологиям, обратила внимание на энергетические напитки с низким содержанием сахара или его заменителем. Важно понимать, что эти напитки дают сильный эффект бодрости и концентрации внимания только в случае сочетания сахара и кофеина! В противном случае, когда сахар занижен или с фруктозой как заменителем, и производитель заявляет о тех же сильных энергетических свойствах — это безответственный маркетинг, — написала Любовь Бойко.

Она призвала коллег, которые закупают продукцию для военных, в том числе энергетические напитки, тщательно читать содержимое напитка и убедиться, что он содержит именно сахар, а не его заменители. Иначе это будут зря потраченные средства: энергетик без сахара или с заменителями не даст нужного эффекта и может даже навредить.