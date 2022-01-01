Во время праздников украинцы нередко добавляют в свой рацион алкогольные напитки, из-за чего на утро могут чувствовать себя плохо. Улучшить свое состояние можно благодаря лекарствам, а также продуктам питания.

Поскольку главная проблема похмелья — это обезвоживание, то главная задача — восстановить водный баланс. Если не будет достаточно воды, тело начнет вытягивать ее из органов, и даже мозга, а отсюда — головная боль.

Что принимать, чтобы избавиться от похмелья

Способ №1 — имбирный чай

Заварить имбирный чай. Он уменьшит тошноту, а мятный напиток утолит боль в желудке. Придаст силы сонному организму и сок. Фруктоза зарядит энергией и будет стимулировать обмен веществ.

Способ №2 — яйца

Из продуктов питания ученые в один голос рекомендуют яйца. Они богаты аминокислотами цистеином и таурином. Первый выводит токсины, которые вызывают головную боль, второй — защищает печень.

В них много витамина В, который лучше всего борется с симптомами похмелья.

Способ №3 — бананы

Кроме воды, алкоголь выводит и калий. После употребления спиртного человек чувствует себя слабым, а кровяное давление, наоборот, зашкаливает. Ситуацию исправят несколько бананов.

Способ №4 — цитрусовые

Помогут и цитрусовые. В них, как известно, много лимонной кислоты, которая запускает важные процессы метаболизма. Организм бросится перерабатывать кислоту, заодно уничтожая продукты распада алкоголя.

Способ №5 – мед

Английские ученые признали мед лучшим средством от похмелья. Он выводит алкогольные токсины благодаря оптимальному сочетанию фруктозы, калия и магния.

Чего делать не стоит

Не рекомендуется пить крепкий алкоголь. И хотя это действительно помогает, но он будет продолжать отравлять организм, что ухудшит состояние.

Нужно избегать жирной пищи. Ее следует есть перед употреблением алкоголя.