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В Минздраве назвали условие для отмены карантина в Украине

1 февраля 2022, 07:02
Юля Захарченко редактор ленты
ляшко
Источник: УНИАН

В Министерстве здравоохранения допускают возможность отмены всех карантинных ограничений в Украине. Такое решение может быть принято при одном условии.

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко в прямом эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV. По его мнению, больше украинцев должно вакцинироваться против коронавируса.

– Например, в некоторых странах были слишком жесткие ограничения, нельзя было ходить на улицы без маски. Сейчас они снимают это ограничение, например, Ирландия, — отметил он.

По состоянию на 1 февраля, более 79,88% жителей Ирландии прошли полный курс вакцинации, а 53,36% получили бустерную прививку.

Министр здравоохранения рассказал об опыте Великобритании, где преодолели штамм Омикрон. В стране вакцинировано более 80% людей двумя дозами и более 50% жителей сделали бустерную прививку.

Ляшко убежден, что Украина должна наращивать темпы вакцинации и иммунизировать большее количество жителей. По данным Минздрава, в Украине только 50% взрослого населения вакцинировано хотя бы одной дозой и 47% жителей сделали две прививки.

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Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Карантин , Коронавирус Covid-19 , Коронавірус у Києві , Коронавирус во Львове , МОЗ Украины
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