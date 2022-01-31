В Великобритании две трети людей, у которых подтвердили инфицирование штаммом Омикрон, заявили, что уже болели коронавирусом ранее.

Британские специалисты провели исследования в рамках программы REACT (Оценка передачи информации от общества в реальном времени), в ней приняли участие тысячи добровольцев.

Согласно его результатам, две трети (65%) инфицированных рассказали, что раньше уже имели Covid-19.

Однако эти данные базируются только на словах людей. Чтобы точно определить, какие случаи действительно повторные, нужно провести дополнительное исследование.

По оценкам ученых, в отдельных случаях ПЦР-тесты могут реагировать на старые следы вируса, из-за чего уровень повторного заражения может быть ниже.

Кроме того, неизвестно, какой процент людей с Омикроном были до этого вакцинированы от коронавируса.

Также результаты исследования помогли определить группы людей, которые вероятнее всего снова заболеют коронавирусом, а именно Омикроном, это — медицинские работники и семьи с детьми или большим количеством членов под одной крышей.

Несмотря на то, что риск повторного инфицирования велик, специалисты призывают людей вакцинироваться от коронавируса. Вакцина до сих пор остается лучшим способом защититься от вируса.

Источник: Imperial Colledge London