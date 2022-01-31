У Великій Британії дві третини людей, у яких підтвердили інфікування штамом Омікрон, заявили, що вже хворіли на коронавірус раніше.

Британські фахівці провели дослідження у рамках програми REACT (Оцінка передачі інформації від громади в реальному часі), у ній взяли участь тисячі добровольців.

Згідно з його результатами, дві третини (65%) інфікованих розповіли, що раніше вже мали Covid-19.

Однако ці дані базуються лише на словах людей. Щоб точно визначити, які випадки, дійсно, повторні, треба провести додаткове дослідження.

За оцінками науковців, в окремих випадках ПЛР-тести можуть реагувати старі сліди вірусу, через що рівень повторного зараження може бути нижчим.

Крім того, наразі невідомо, який відсоток людей з Омікроном були до цього вакциновані від коронавірусу.

Також результати дослідження допомогли визначити групи людей, які ймовірніше знову захворіють на коронавірус, а саме на Омікрон, це – медичні працівники та родини з дітьми або великою кількістю членів під одним дахом.

Попри те, що ризик повторного інфікування великий, фахівці закликають людей вакцинуватися від коронавірусу. Вакцина й досі залишається найкращим способом захиститися від вірусу.

Джерело: Imperial Colledge London