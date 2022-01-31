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Більшість хворих з Омікроном мали Covid-19 раніше – хто у групі ризику

31 Січня 2022, 16:54
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавірус,
Джерело: Depositphotos

У Великій Британії дві третини людей, у яких підтвердили інфікування штамом Омікрон, заявили, що вже хворіли на коронавірус раніше.

Британські фахівці провели дослідження у рамках програми REACT (Оцінка передачі інформації від громади в реальному часі), у ній взяли участь тисячі добровольців.

Згідно з його результатами, дві третини (65%) інфікованих розповіли, що раніше вже мали Covid-19.

Однако ці дані базуються лише на словах людей. Щоб точно визначити, які випадки, дійсно, повторні, треба провести додаткове дослідження.

За оцінками науковців, в окремих випадках ПЛР-тести можуть реагувати старі сліди вірусу, через що рівень повторного зараження може бути нижчим.

Крім того, наразі невідомо, який відсоток людей з Омікроном були до цього вакциновані від коронавірусу.

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Також результати дослідження допомогли визначити групи людей, які ймовірніше знову захворіють на коронавірус, а саме на Омікрон, це – медичні працівники та родини з дітьми або великою кількістю членів під одним дахом.

Попри те, що ризик повторного інфікування великий, фахівці закликають людей вакцинуватися від коронавірусу. Вакцина й досі залишається найкращим способом захиститися від вірусу.

Джерело: Imperial Colledge London

Джерело
BBC Україна
Теги
Дослідження , Коронавірус Covid-19 , Омікрон
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