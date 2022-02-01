У МОЗ назвали умову для скасування карантину в Україні

У Міністерстві охорони здоров’я допускають можливість скасування всіх карантинних обмежень в Україні. Таке рішення можуть ухвалити за однієї умови.

Про це заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко у прямому ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV. На його думку, більше українців мають вакцинуватися проти коронавірусу.

– Наприклад, в деяких країнах були занадто жорсткі обмеження, не можна було ходити на вулиці без маски. Зараз вони знімають це обмеження, наприклад, Ірландія, – зазначив він.

Станом на 1 лютого, понад 79,88% жителів Ірландії пройшли повний курс вакцинації, а 53,36% отримали бустерне щеплення.

Міністр охорони здоров’я розповів про досвід Великої Британії, де подолали штам Омікрон. У країні вакциновано понад 80% людей двома дозами та понад 50% жителів зробили бустерне щеплення.

Ляшко переконаний, шо Україна має нарощувати темпи вакцинації та імунізувати більше жителів. За даними МОЗ, в Україні лише 50% дорослого населення вакциновано хоча б однією дозою та 47% жителів зробили два щеплення.