Специалисты Министерства здравоохранения Украины объяснили, обязательно ли каждому из нас делать утреннюю зарядку, чтобы окончательно проснуться, и что будет с организмом, если делать это через силу.

— Состояние, когда человек внезапно проснулся и должен что-то делать, но еще полусонный и заторможенный, называется инерция сна, — объяснили эксперты.

По их словам, именно в состоянии инерции сна часто находятся дети, которых подняли утром в школу или садик, а еще врачи, спасатели или охранники, которых во время ночного дежурства резко разбудил вызов.

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По мнению специалистов, движение после пробуждения взбодрит далеко не всех. Если в полусонном состоянии встать под холодный душ или начать интенсивно двигаться под громкую ритмическую музыку, надпочечники отреагируют всплеском кортизола, который оперативно включит все метаболические процессы мозга и ускорит процесс просыпания.

— Но это стрессоры для организма. Нужно ли так всегда всем делать? Вряд ли, — утверждают эксперты.

По их словам, универсального рецепта по ускорению пробуждения нет, ведь люди различаются по хронотипам, качеству сна, микроклимату в комнате и обстоятельствам пробуждения.

Кроме того, накладывают отпечаток многие факторы и прежде всего социальная среда, психоэмоциональное состояние человека, пол и возраст, время года.

Поэтому кому-то с утра действительно помогут движения под мажорную музыку, а кому-то такая активность только испортит весь грядущий день, и им лучше в постели потянуть все тело и размять суставы.

— Чтобы бодро проснуться с утра, нужно своевременно лечь спать накануне и качественно выспаться, — говорят эксперты.

Это значит, что сон должен длиться 7,5 — 9 часов, человек достаточно быстро засыпает и не лежит без сна ночью, а утром легко просыпается.

Для бодрого пробуждения утром в комнате должно быть светло и тепло. Ритмические движения или медленный стрейчинг с тренировочными резинками и валиками для массажа – выбор за вами. Главное – это проснуться и чувствовать комфорт, а не действие лишних стрессоров, резюмируют специалисты.