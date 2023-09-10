Фахівці Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чи обов’язково кожному з нас робити ранкову зарядку, щоб остаточно прокинутися, і що буде з організмом, якщо робити це через силу.

– Стан, коли людина раптово прокинулася і має щось робити, але ще напівсонна та загальмована, називається інерція сну, – пояснили експерти.

За їхніми словами, саме в стані інерції сну часто перебувають діти, яких підняли вранці до школи чи садочка, а ще лікарі, рятувальники чи охоронці, яких під час нічного чергування різко розбудив виклик.

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На думку фахівців, рух після пробудження підбадьорить далеко не всіх. Якщо в напівсонному стані встати під холодний душ або почати інтенсивно рухатися під гучну ритмічну музику, надниркові залози відреагують сплеском кортизолу, який оперативно ввімкне всі метаболічні процеси мозку й прискорить процес прокидання.

– Але це стресори для організму. Чи потрібно так завжди всім робити? Навряд чи, – стверджують експерти.

За їхніми словами, універсального рецепта щодо прискорення пробудження немає, адже люди різняться за хронотипами, якістю сну, мікрокліматом у кімнаті та обставинами пробудження.

Крім того, накладають відбиток багато чинників і насамперед соціальне середовище, психоемоційний стан людини, стать і вік, пора року.

Тож комусь зранку справді допоможуть рухи під мажорну музику, а комусь така активність лише зіпсує весь прийдешній день, і їм краще в ліжку потягнути все тіло та розім’яти суглоби.

– Щоб бадьоро прокинутися зранку, потрібно своєчасно лягти спати напередодні і якісно виспатися, – кажуть експерти.

Це означає, що сон має тривати 7,5 – 9 годин, людина досить швидко засинає і не лежить без сну вночі, а вранці легко прокидається.

Для бадьорого пробудження вранці в кімнаті має бути світло і тепло. Ритмічні рухи або повільний стрейчинг із тренувальними гумками та валиками для масажу – вибір за вами. Головне – це прокинутися і відчувати комфорт, а не дію зайвих стресорів, резюмують фахівці.