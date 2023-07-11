Согласно данным, собранным Евростатом, почти 20% населения ЕС курит ежедневно, но при этом стало известно, в каких странах больше всего курильщиков.

Данные показали, что Швеция является страной с наименьшим пристрастием к никотину.

Страной, наиболее зависимой от никотина, является Болгария, где около 28% населения курит каждый день.

Больше всего курят в ЕС страны: Болгария (28,2%), Турция (27,3%), Греция (27,2%), Венгрия (25,8%), Латвия (24,9%) .

Страны с наименьшим количеством курильщиков — Швеция (9,3%), Исландия (11,2%), Финляндия (12,5%), Норвегия (12,9%) и Люксембург (13,5%).

Также сообщается, что в Европе мужчины курят чаще, чем женщины: 22,3% мужчин в возрасте 15 лет и старше ежедневно курят сигареты по сравнению с 14,8% женщин.

Страны, где больше всего курят мужчины:

Болгария (37,6%);

Латвия (34,4%);

Румыния (30,6%).

Страны, где больше всего курят женщины:

Германия (18,6%);

Хорватия (19,2%);

Болгария (20,7%).

Цифры показывают, что в ЕС подавляющее большинство ежедневных курильщиков в 2019 году (76,2%) курили не менее 10 лет.

Что касается электронных сигарет (также известных как вейпы), Евростат сообщил, что страны, которые больше всего вейпингуют среди стран-членов ЕС, включают Францию ​​(6,6%), Польшу (6,0%) и Нидерланды (5,9%).

Меньше всего курят вейпы в Турции (0,9%) и Испании (1,0%).

Ожидается, что Евростат опубликует свой следующий отчет о потреблении сигарет в 2027 году.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), табак представляет собой самую большую угрозу для здоровья в мире, ежегодно убивая более 8 млн человек.

Источник: Express