Команда ученых из Дании в ходе исследования выяснила, что иммунизация детей против возбудителя ветряной оспы в долгосрочной перспективе поможет уменьшить количество инфицирований, осложнений и смертей во всех возрастных группах.

Ветряная оспа, вызываемая вирусом варицелла-зостер из группы герпесвирусов, является крайне заразным заболеванием. В большинстве своем оно поражает детей до пяти лет и проявляется повышением температуры и характерной сыпью на коже, проходящих в течение одной-двух недель.

Изредка ветряная оспа осложняется пневмонией, тяжелым поражением нервной системы, присоединением бактериальной инфекции, которые могут окончиться и смертью.

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Но даже после выздоровления вирус сохраняется в нервных клетках на протяжении всей жизни и может повторно активироваться во взрослом возрасте, вызывая опоясывающий герпес — образование крайне болезненной сыпи на коже по ходу пораженных чувствительных нервов.

Другой угрозой от варицелла зостер-является более тяжелое протекание ветряной оспы во взрослом возрасте, чем в детстве.

Ученые из Дании, где нет обязательной вакцинации от ветряной оспы, решили спрогнозировать, как изменилась бы ситуация в последующие 50 лет, если бы прививки детей стали обязательными.

Они рассматривали шесть вариантов иммунизации, в частности одновалентной или четырехвалентной, которая скомбинирована с вакциной против кори, паротита и краснухи, а также с разным интервалом между двумя дозами.

Результаты показывают, что все шесть стратегий существенно сократили бы в Дании инфицирование вирусом варицелла-зостер — с 1 161 случая на 100 тыс. человек до 16-35 случаев.

Частота госпитализаций из-за инфицирования сократилась бы на 93-%, смертность – на 91-92%, а случаи опоясывающего герпеса – на 9%.

Меньшая заболеваемость из-за вируса ветряной оспы касалась всех групп людей, в том числе подростков и взрослых.

Результаты свидетельствуют о целесообразности внесения вакцины против ветряной оспы в национальные календари прививок детей.

А между тем, в Украине уровень профилактических прививок против десяти инфекционных заболеваний, предусмотренных Национальным календарем, ниже необходимого, хотя их можно получить бесплатно у семейного врача или педиатра.

Источник: nauka.ua