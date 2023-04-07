Команда вчених із Данії під час дослідження з’ясувала, що імунізація дітей проти збудника вітряної віспи в довгостроковій перспективі допоможе зменшити кількість інфікувань, ускладнень і смертей у всіх вікових групах.

Вітряна віспа, що викликається вірусом варицела-зостер із групи герпесвірусів, є вкрай заразним захворюванням. Здебільшого воно вражає дітей до п’яти років і проявляється підвищенням температури та характерним висипом на шкірі, що минають протягом одного-двох тижнів.

Зрідка вітряна віспа ускладнюється пневмонією, важким ураженням нервової системи, приєднанням бактеріальної інфекції, які можуть закінчитися і смертю.

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Але навіть після одужання вірус зберігається в нервових клітинах протягом усього життя і може повторно активуватися в дорослому віці, спричиняючи оперізувальний герпес – утворення вкрай болісного висипу на шкірі по ходу уражених чутливих нервів.

Іншою загрозою від варицела-зостер є набагато важчий перебіг вітряної віспи в дорослому віці, ніж у дитинстві.

Учені з Данії, де немає обов’язкової вакцинації від вітряної віспи, вирішили спрогнозувати, як змінилася б ситуація в наступні 50 років, якби щеплення дітей стало обов’язковим.

Вони розглядали шість варіантів імунізації, зокрема одновалентної або чотирьохвалентної, що скомбінована з вакциною проти кору, паротиту та краснухи, а також із різним інтервалом між двома дозами.

Результати показують, що всі шість стратегій істотно скоротили б у Данії інфікування вірусом варицела-зостер – з 1 161 випадку на 100 тис. осіб до 16-35 випадків.

Частота госпіталізацій через інфікування скоротилася б на 93%, смертність – на 91-92%, а випадки оперізувального герпесу – на 9%.

Менша захворюваність через вірус вітряної віспи стосувалася всіх груп людей, зокрема підлітків і дорослих.

Результати свідчать про доцільність внесення вакцини проти вітряної віспи до національних календарів щеплень дітей.

А тим часом в Україні рівень профілактичних щеплень проти десяти інфекційних захворювань, передбачених Національним календарем, є нижчим за необхідний, хоча їх можна отримати безоплатно в сімейного лікаря або педіатра.

Джерело: nauka.ua