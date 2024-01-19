Вітрянка – хвороба, яка супроводжується свербінням, висипами та водяними пухирцями на шкірі. Лікарі радять мастити шкіру різними засобами для лікування цього захворювання.

Чим мастити шкіру при вітрянці та навіщо, Фактам ICTV розповіла лікар-дерматолог Віра Павлова.

Для чого мастити шкіру при вітрянці



Насамперед – засоби заспокоюють шкіру та усувають свербіж.

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– Місцеве лікування важливе, оскільки допомагає зменшити свербіж, характерний для цього захворювання, – каже експертка.

Правильно підібрані засоби сприятимуть швидкому відновленню шкіри та убезпечать її від шрамів.

Також антисептична дія препаратів допоможе уникнути потрапляння інфекцій на шкіру.

– Після розчухів існує ризик приєднання бактерійної інфекції та утворення рубців, тому правильне лікування важливе для запобігання подібним ускладненням, – наголошує лікарка.

Коли симптоми вітрянки менш виражені, самопочуття пацієнта покращується.

Чим мастити шкіру

Каламінне молоко – ефективний і безпечний засіб для зменшення свербежу та подразнення шкіри. Каламін має охолоджувальну та заспокійливу дію, тому усуває дискомфорт.

– Дозволяється наносити засоби на основі каламіну та цинку оксиду, які мають антисвербіжну та заспокоювальну дію, а також допомагають підсушити висипання, – каже дерматолог.

Фахівчиня також радить застосовувати холодні компреси, щоб полегшити свербіння шкіри під час вітрянки.

– Як додатковий захід можна накладати холодні компреси, змочивши марлю чи бавовняний рушник прохолодною водою та позмінно наносячи на найбільш сверблячі ділянки, – розповідає Віра.

Чим мастити НЕ можна

Основне, чого слід уникати під час вітрянки, – спирт та спиртові розчини. Вони не лише подразнюють шкіру, а й посилюють дискомфорт.

Звичні зеленку та фукорцин слід прибрати з аптечки на час лікування вітрянки, вони точно не допоможуть.

– Бажано уникати нанесення діамантового зеленого (зеленки) та фукорцину, оскільки ці антисептичні розчини спричиняють подразнення та навіть опік, вони не сприяють загоєнню, – наголошує медик.

Також експертка застерігає – заборонено застосовувати метиленовий синій через його токсичний вплив на організм.

Не слід використовувати й безпосередньо лід.

– Так, холод допомагає зменшити свербіж, але лід може спричинити переохолодження і навіть “холодний опік”, – пояснює експертка.

Отже, місцеве лікування вітрянки справді важливе. Однак слід бути уважним під час вибору засобів для обробки пухирців, щоб не нашкодити самому собі.