Ветрянка — болезнь, которая сопровождается зудом, сыпью и водяными пузырьками на коже. Врачи советуют мазать кожу различными средствами для лечения этого заболевания.

Чем смазывать кожу при ветрянке и зачем, Фактам ICTV рассказала врач-дерматолог Вера Павлова.

Для чего смазывать кожу при ветрянке

Прежде всего — средства успокаивают кожу и устраняют зуд.

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— Местное лечение важно при ветрянке, поскольку помогает уменьшить зуд, характерный для этого заболевания, — говорит эксперт.

Правильно подобранные средства будут способствовать быстрому восстановлению кожи и обезопасят ее от шрамов.

Также антисептическое действие препаратов поможет избежать попадания инфекции на кожу.

— После расчесов существует риск присоединения бактериальной инфекции и образования рубцов, поэтому правильное лечение важно для предотвращения подобных осложнений, — отмечает врач.

Когда симптомы ветрянки менее выражены, самочувствие пациента улучшается.

Чем смазывать кожу

Каламиновое молоко — эффективное и безопасное средство для уменьшения зуда и раздражения кожи. Каламин обладает охлаждающим и успокаивающим действием, поэтому устраняет дискомфорт.

— Разрешается наносить средства на основе каламина и цинка оксида, которые обладают антизудным и успокаивающим действием, а также помогают подсушить высыпания, — говорит дерматолог.

Специалист также советует использовать холодные компрессы, чтобы облегчить зуд кожи во время ветрянки.

— В качестве дополнительных мер приветствуется наложение холодных компрессов, при которых смачивают марлю или хлопчатобумажное полотенце прохладной водой и посменно наносят на наиболее зудящие участки, — рассказывает Вера.

Чем смазывать нельзя

Основное, чего следует избегать во время ветрянки, — спирт и спиртовые растворы. Они не только раздражают кожу, но и усиливают дискомфорт.

Привычные зеленку и фукорцин следует убрать из аптечки на время лечения ветрянки, они точно не помогут.

— Желательно избегать нанесения бриллиантового зеленого (зеленки) и фукорцина, поскольку эти антисептические растворы вызывают раздражение и даже ожог, они не способствуют заживлению, — отмечает медик.

Также эксперт предостерегает — запрещено использовать метиленовый синий из-за его токсического воздействия на организм.

Не следует использовать и непосредственно лед.

— Да, холод помогает уменьшить зуд, но лед может вызвать переохлаждение и даже “холодный ожог”, — объясняет эксперт.

Итак, местное лечение ветрянки действительно важно. Однако следует быть внимательным при выборе средств для обработки пузырьков, чтобы не навредить самому себе.