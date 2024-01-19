Ветрянка — болезнь, которая сопровождается зудом, сыпью и водяными пузырьками на коже. Врачи советуют мазать кожу различными средствами для лечения этого заболевания.
Чем смазывать кожу при ветрянке и зачем, Фактам ICTV рассказала врач-дерматолог Вера Павлова.
Для чего смазывать кожу при ветрянке
Прежде всего — средства успокаивают кожу и устраняют зуд.
— Местное лечение важно при ветрянке, поскольку помогает уменьшить зуд, характерный для этого заболевания, — говорит эксперт.
Правильно подобранные средства будут способствовать быстрому восстановлению кожи и обезопасят ее от шрамов.
Также антисептическое действие препаратов поможет избежать попадания инфекции на кожу.
— После расчесов существует риск присоединения бактериальной инфекции и образования рубцов, поэтому правильное лечение важно для предотвращения подобных осложнений, — отмечает врач.
Когда симптомы ветрянки менее выражены, самочувствие пациента улучшается.
Чем смазывать кожу
Каламиновое молоко — эффективное и безопасное средство для уменьшения зуда и раздражения кожи. Каламин обладает охлаждающим и успокаивающим действием, поэтому устраняет дискомфорт.
— Разрешается наносить средства на основе каламина и цинка оксида, которые обладают антизудным и успокаивающим действием, а также помогают подсушить высыпания, — говорит дерматолог.
Специалист также советует использовать холодные компрессы, чтобы облегчить зуд кожи во время ветрянки.
— В качестве дополнительных мер приветствуется наложение холодных компрессов, при которых смачивают марлю или хлопчатобумажное полотенце прохладной водой и посменно наносят на наиболее зудящие участки, — рассказывает Вера.
Чем смазывать нельзя
Основное, чего следует избегать во время ветрянки, — спирт и спиртовые растворы. Они не только раздражают кожу, но и усиливают дискомфорт.
Привычные зеленку и фукорцин следует убрать из аптечки на время лечения ветрянки, они точно не помогут.
— Желательно избегать нанесения бриллиантового зеленого (зеленки) и фукорцина, поскольку эти антисептические растворы вызывают раздражение и даже ожог, они не способствуют заживлению, — отмечает медик.
Также эксперт предостерегает — запрещено использовать метиленовый синий из-за его токсического воздействия на организм.
Не следует использовать и непосредственно лед.
— Да, холод помогает уменьшить зуд, но лед может вызвать переохлаждение и даже “холодный ожог”, — объясняет эксперт.
Итак, местное лечение ветрянки действительно важно. Однако следует быть внимательным при выборе средств для обработки пузырьков, чтобы не навредить самому себе.