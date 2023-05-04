Ученые Австралийского католического университета в ходе исследования выяснили, что 61% людей в возрасте от 16 до 24 лет, которых родители физически наказывали в детстве, почти в два раза чаще страдают тревогой и депрессией.

Как отметил соавтор научной работы профессор Дэрил Хиггинс, старшее поколение с большей вероятностью считает подобное воспитание эффективными: 38% людей старше 65 лет считают шлепки необходимыми. Однако только 15% 16-24-летних согласились с тем, что это уместно.

Читайте также: Почему дети принимали участие в ПВК Редан и как родителям их уберечь

Профессор психиатрии Мельбурнского университета Софи Хэвигхерст заявила, что полученные данные дают основания для объявления физического наказания детей незаконным.

— Если незаконно бить своего соседа или его собаку, то почему считается законным бить своего ребенка, — задает вопрос ученая.

В настоящее время телесные наказания объявлены вне закона в 63 странах.

Однако, к примеру, в Великобритании отвергли призывы запретить порку. Как заявил представитель министерства образования страны, речь идет не об оправдании насилия в отношении детей, а о наличии четких законов для его предотвращения.

Однако оппоненты высказываются против такой позиции, заявляя, что в стране, где запрещено бить взрослых, у ребенка в этом отношении нет никаких правовых гарантий.

Источник: LAD bible